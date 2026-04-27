Massenschlägerei am Salzburger Hauptbahnhof

Zwei Personen wurden mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Salzburg. In der Nacht auf Montag ist ein Streit zwischen mehreren Männer am Salzburger Hauptbahnhof völlig eskaliert und endete in einer Massenschlägerei. Die Polizei musste zu der Auseinandersetzung, die sich im Drogenmilieu abgespielt haben soll, ausrücken. Im Zuge des handgreiflichen Streits wurden ein Salzburger (35) und ein 29-jähriger Staatenloser durch Schläge und Fußtritte unbestimmten Grades verletzt. Die beiden Männer mussten mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Drei Ukrainer im Alter von 31, 27 und 26 Jahren wurden festgenommen. Außerdem soll noch ein weiterer 27-jähriger Ukrainer an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein.

Zwei bislang unbekannte Täter sind noch flüchtig. Nach ihnen wird gesucht. Das Landeskriminalamt ermittelt in dem Fall. Nähere Tatumstände sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

FPÖ: "Horrorzustände" rund um Bahnhof

Das Gebiet rund um den Salzburger Hauptbahnhof ist weiterhin ein Brennpunkt in der Stadt Salzburg. Immer wieder gibt es Kritik an der dortigen Sicherheitslage. Die FPÖ sprach gar von "Horrorzuständen" rund um den Bahnhof. Diese Kritik wiesen zuletzt Polizei und auch soziale Einrichtungen zurück. Es gäbe "absolut keine Häufungspunkte", so der Salzburger Landespolizeidirektor Bernhard Rausch Anfang April gegenüber "ORF Salzburg". Er verwies aus laufende Kontrollen und auf die Videoüberwachung.