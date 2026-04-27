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"Schönberg als Windkraftberg“: Waldviertler gegen "Ausverkauf ihrer Heimat“
© APA

Windradstreit

"Schönberg als Windkraftberg“: Waldviertler gegen "Ausverkauf ihrer Heimat“

27.04.26, 09:01
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Die FPÖ läuft Sturm gegen eine geplante Windkraftanlagen in Schönberg am Kamp.  

Die Geschäftsführende Gemeinderätin Nicole Edelbacher fordert jetzt eine Volksbefragung – bevor die ÖVP Fakten schafft, wie sie sagt

"Waldviertel kein Industriegebiet“

Die Volkspartei will in der Gemeinde Schönberg am Kamp Zonen für Windkraft ausweisen. Für die FPÖ ist das ein Tabubruch: „Was hier geplant ist, ist ein ideologisch getriebener Ausverkauf unserer Heimat. Das Waldviertel ist kein Industriegebiet!", schießt Edelbacher gegen die ÖVP.

Besonders brisant

Offenbar kommt nur ein einziger Standort infrage – und der liegt im Wald. Für die Freiheitlichen ein No-Go. „Keine Windräder im Wald und schon gar nicht ohne Volksbefragung", stellt Edelbacher nochmals klar.

Die FPÖ warnt vor einem politischen Trick

Sobald die Zonierung beschlossen sei, brauche die ÖVP mit ihrer Gemeinderatsmehrheit nur noch abzustimmen – und der Windpark stehe vor der Haustür. „Deshalb muss die Volksbefragung jetzt stattfinden, nicht erst wenn die Weichen gestellt sind." Die FPÖ kündigt entschlossenen Widerstand an und will „alle politischen und rechtlichen Mittel ausschöpfen".

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