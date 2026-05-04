Gasgrill explodierte: 48-Jähriger schwer verletzt

Der Besitzer erlitt schwere Brandverletzungen am Oberkörper.

Stmk. Zu einem dramatischen Unfall kam es Montagfrüh in Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Dort soll kurz nach 6 Uhr morgens ein 48-Jähriger seinen Geräteschuppen geöffnet haben, wo sich sein Gasgrill befand.

Beim Öffnen der Türe kam es plötzlich zu einer Stichflamme und in Folge zu einer Explosion des Gasgrills. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, er erlitt Brandwunden am Oberkörper.

Ursache noch unklar

Der Verletzte wurde vom Österreichischen Roten Kreuz erstversorgt und ins Landeskrankenhaus Leoben eingeliefert. Die Feuerwehr überprüfte die Unfallstelle auf mögliche Gasrückstände. Die genaue Ursache der Explosion steht derzeit noch nicht fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.