Jazz Gitti: Zum 80er gratuliert sie sich selbst auf Instagram

Während die Musikwelt noch über missglückte ESC-Auftritte rätselt, zeigt Jazz Gitti zu ihrem 80. Ehrentag, dass wahre Größe keine Kostüme, sondern nur ein echtes Wiener Herz braucht.

Ganz Österreich verneigt sich vor einer Ikone: Jazz Gitti zelebriert heute, am 13. Mai 2026, ihren 80. Geburtstag. Doch wer die rüstige Jubilarin kennt, weiß, dass ein einziger Tag für dieses Lebensereignis kaum ausreicht. Bereits am gestrigen Abend lud die Künstlerin in das Wiener Traditionsdomizil Marchfelderhof, um in bester Gesellschaft und bei gewohnt opulenter Kulisse in ihren 80er hineinzufeiern.

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Selbstbewusster Jubel auf Instagram

Dass die Gitti auch mit 80 Jahren den digitalen Zeitgeist beherrscht, beweist sie auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal. Dort gratuliert sich die Jubilarin kurzerhand selbst und teilt ihr Glück mit ihrer treuen Fangemeinde. In einem Video mit Blumenkranz im Haar strahlt sie die Lebensfreude aus, die sie seit Jahrzehnten zum Original der heimischen Unterhaltungsszene macht.

„Gratuliere zum Geburtstag! Hoch sollst leben, altes Haus, lass die Sorgen vor der Haustür so soll’s sein jahrein jahraus“, lässt sie ihre Fans via Text-Overlay in gewohnt herzlicher Manier wissen.

Ein runder Geburtstag voller Dankbarkeit

In der begleitenden Nachricht an ihre Follower zeigt sich die Künstlerin fast ein wenig ungläubig über die stolze Zahl auf der Geburtstagstorte. „Kann es selbst nicht glauben“, schreibt sie in ihrer Caption am Morgen des 13.5.2026. Mit über 6.600 Likes und hunderten Kommentaren binnen weniger Stunden wird deutlich: Das „alte Haus“ hat nichts von seiner Strahlkraft verloren.

Gitti nutzt den Moment auch für einen Appell an ihre „Lieben“: Man möge das Video teilen und speichern, um es als persönlichen Gruß an andere Geburtstagskinder weiterzuschicken – eine Gitti für alle Fälle sozusagen.

Wir ziehen den Hut vor so viel Energie und Authentizität. Alles Gute zum Geburtstag, Gitti – bleib so, wie du bist!