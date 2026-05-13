Yves Saint Laurent Libre Set:: Nur 40 Euro!

Für alle Liebhaberinnen eleganter Düfte ist das Yves Saint Laurent Libre Set ein absolutes Highlight.

Dieses exklusive Geschenkset kombiniert ein Eau de Parfum (7,5 ml) mit einem passenden Lippenstift und ist die ideale Wahl für Frauen, die Wert auf Stil, Qualität und ein harmonisches Duft- und Beauty-Erlebnis legen.

Das Set eignet sich hervorragend als Geschenk für besondere Anlässe, egal ob Geburtstage, Feiertage oder einfach, um jemandem eine Freude zu machen.

Yves Saint Laurent Libre Set (EdP 7,5ml + LS) © idealo.at / KI

Das Eau de Parfum überzeugt mit einem blumigen, süßen Duft, der feminin und gleichzeitig kraftvoll wirkt. Die luxuriöse Duftkomposition sorgt für ein langanhaltendes Aroma und eine elegante Ausstrahlung. Der beiliegende Lippenstift rundet das Set ab und bietet einen stilvollen Farbton, der perfekt zu den Duftnoten passt. So erhalten Sie ein harmonisches Gesamterlebnis aus Duft und Make-up in einem kompakten, liebevoll gestalteten Set.

Auf idealo.at können Sie die Preise für das Yves Saint Laurent Libre Set bequem vergleichen und das beste Angebot auswählen. Derzeit liegt der günstigste Preis bei € 37,49, inklusive schneller Lieferung und ohne Rücksendekosten. Idealo bietet zudem die Möglichkeit, einen Preiswecker zu stellen, sodass Sie kein Sonderangebot verpassen. Wer das Set online kauft, profitiert außerdem von einer einfachen Bestellabwicklung und zuverlässiger Lieferung direkt nach Hause.

Yves Saint Laurent Libre Set (EdP 7,5ml + LS) © idealo.at / KI

Neben dem klassischen Libre Mini Geschenkset bietet idealo.at auch weitere Varianten und Sets von Yves Saint Laurent an, darunter größere Eau de Parfum Sets oder Kombinationen mit Kosmetikprodukten. Das macht es besonders einfach, genau das Set zu finden, das zu den eigenen Wünschen oder zum Anlass passt.

Das Libre Set richtet sich an alle Frauen, die hochwertige Düfte lieben und Wert auf ein stilvolles, vollständiges Geschenkset legen. Die Kombination aus Eau de Parfum und Lippenstift sorgt dafür, dass Sie nicht nur duften, sondern auch Ihren Look elegant abrunden können. Ob für den persönlichen Gebrauch oder als luxuriöses Geschenk – das Set überzeugt durch Qualität, Design und seine Vielseitigkeit.

Auf idealo.at können Sie Preise direkt vergleichen und die beste Option auswählen, sodass Sie sich sicher sein können, ein hochwertiges Produkt zu einem fairen Preis zu erhalten. Das Yves Saint Laurent Libre Set (EdP 7,5ml + LS) ist sofort lieferbar und kommt ohne zusätzliche Rücksendekosten – ein perfektes Geschenk für alle, die sich oder anderen eine Freude machen möchten.

Yves Saint Laurent hat mit diesem Set einmal mehr bewiesen, dass Luxus, Eleganz und Alltagstauglichkeit perfekt kombiniert werden können. Wer auf der Suche nach einem exklusiven Geschenkset ist, das sowohl Duft als auch Make-up harmonisch vereint, findet im Libre Set die ideale Wahl.

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