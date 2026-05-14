Meinl-Reisinger beim ESC-Finale mit brisantem Gast

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) wird am Samstag beim ESC-Finale in der Wiener Stadthalle sein.

Tausende Fans werden am Samstag beim Finale des Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle ihre Nation anfeuern, darunter auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS). Begleitet wird sie dabei von zwei europäischen Amtskollegen: dem Außenminister von Luxemburg, Xavier Bettel, und - besonders brisant - von der finnischen Außenministerin Elina Valtonen. Finnland gilt ja bekanntlich als Top-Favorit für den ESC-Sieg.

Xavier Bettel. © Getty Images

Elina Valtonen. © Getty Images

Internationale Teams des Außenministeriums haben sich jedenfalls bereits für den ESC eingestimmt. Via Instagram teilte das Ressort bereits "Tanzschein-Videos" von rund um der Welt zum gleichnamigen ESC-Hit von Österreichs Cosmó.









Und auch die Außenministerin zeigte bereits ihre Tanzschein-Künste. Auf ihrem WhatsApp-Kanal teilte sie ein Video ihrer "Performance" im Flieger. Für die 12 Punkte würde die Einlage wohl noch nicht reichen, bis Samstag ist aber noch Zeit für weitere Übungseinheiten.

Video zum Thema: Meinl-Reisinger macht den Tanzschein-Tanz

"Wichtiges Symbol für Frieden"

Meinl-Reisinger sieht den ESC jedenfalls als "wichtiges Symbol für Frieden, für Einheit durch Vielfalt und für kulturellen Austausch". Über 50 Botschaften und Kulturforen haben zudem in Zusammenarbeit mit dem ORF und der Österreich Werbung mehr als 60 Veranstaltungen weltweit organisiert. Bei 14 "Send-off"-Events wurden die jeweiligen Künstlerinnen und Künstler der Teilnehmerländer in Richtung Wien verabschiedet.

Dazu kommen rund 40 Screening-Veranstaltungen, bei denen Fans rund um den Globus - von Australien und Norwegen über Südafrika bis Kolumbien und den USA - mitfiebern können. Die Veranstaltungen dienen als Impulse für kulturellen Austausch, internationale Vernetzung und für den Tourismusstandort Österreich.