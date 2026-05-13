1. ESC-Show: Nur mäßige Quote im ORF

Für Entscheidung über Aufstieg ins Finale hielt es 391.000 Personen vor dem TV-Gerät

Das erste Halbfinale des 70. Eurovision Song Contests haben rund 600.000 Zuschauer auf ORF 1 verfolgt. Der quotentechnisch stärkste Showblock startete um 21.40 Uhr, wobei im Schnitt 622.000 Personen eingeschaltet hatten. Für die Entscheidung, welche Acts ins Finale aufsteigen, hielt es durchschnittlich 391.000 Personen um 23 Uhr vor dem TV-Gerät. Hier war auch der Marktanteil mit 31 Prozent am höchsten.

Das zweite Semifinale folgt am Donnerstag, das Finale am Samstag. Zum Vergleich: Das zweite Halbfinale im Vorjahr, im Zuge dessen sich JJ ins Finale sang, sahen bis zu 661.000 Personen zumindest kurz (weitester Seherkreis). Mit 32 Prozent Marktanteil lag damals der beste Wert für ein ESC-Semifinale seit 2016 vor. Beim Finale 2025, in dem JJ den Sieg und damit den Bewerb nach Wien holte, waren bis zu 1,3 Mio. Personen und durchschnittlich 896.000 Zuseherinnen und Zuseher im ORF mit dabei, als der Countertenor auf die Bühne trat und im Schnitt 787.000 Personen bei der Entscheidung zu später Stunde.