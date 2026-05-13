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© APA/MAX SLOVENCIK

Wetter-Schock

Eisheilige sorgen für Bibber-Alarm beim ESC

13.05.26, 12:39
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Auch beim zweiten Halbfinale wird es kalt. 

Die Eisheiligen sorgen auch beim zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contests für ungewollte Gänsehaut - besonders bei den Besucherinnen und Besuchern der Public Viewing-Events. Nicht gerade optimale Wetterbedingungen finden die ESC-Fans am Donnerstag in Wien vor: Vor allem am Nachmittag und am Abend sei immer wieder mit Regenschauern zu rechnen, hieß es am Mittwoch seitens der Geosphere Austria.

Die Sonne wird sich demnach gar nicht zeigen. "Es kündigt sich ein grauer, trüber und kühler Tag an", so Geosphere Austria. Gegen Abend hin können die Temperaturen knapp in den einstelligen Bereich sinken. Zumindest der Wind wird sich mit maximal 20 bis 30 km/h weitgehend zurückhalten.

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