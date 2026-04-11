Skandal-Prinz Marius: Ex-Freundin Nora Haukland bricht jetzt ihr Schweigen

Der Skandal um Marius Borg Høiby erschüttert Norwegen. Jetzt bricht seine Ex-Freundin Nora Haukland ihr Schweigen. In einem emotionalen Interview spricht der TV-Star über Drogenprobleme, toxische Abhängigkeit und massive Drohungen, die ihr Leben radikal verändert haben.

In einem Interview mit dem Magazin "Kvinner og Klær" offenbart Nora Haukland die Schattenseiten ihrer Beziehung zum Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit. Während die Schlagzeilen über den Fall auch in Österreich für viel Aufsehen sorgten, gewährt die 28-Jährige nun tiefe Einblicke in ihren inneren Konflikt. Sie beschreibt ein Leben an der Seite eines Mannes, der mit massiven Drogenproblemen kämpfte, und ihren verzweifelten Versuch, ihm zu helfen.

Gefangen in der Helferspirale

Haukland hielt trotz aller Warnzeichen lange an der Beziehung fest. "Wenn ich ihm nicht helfe, wer dann?", war die Frage, die sie sich immer wieder stellte. Die Trennung empfand sie zunächst als egoistisch, obwohl sie wusste, dass es der einzige Weg war, um wieder selbstbestimmt leben zu können. Doch das Ende der Liebe markierte erst den Beginn einer noch gefährlicheren Phase für die junge Frau.

Marius Borg mit Andrea Shelby © Instagram

Massive Drohungen nach Trennung

Nach der Anzeige gegen ihren Ex-Partner eskalierte die Situation dramatisch. Ein Mann bedrohte Haukland massiv mit Entführung und Mord, sollte sie die Vorwürfe nicht zurückziehen. "Natürlich hatte ich oft Angst!", gesteht sie im Rückblick. Inzwischen wurde der Täter zwar verurteilt, doch die Angst zwang sie zu extremen Sicherheitsvorkehrungen. Ihr neues Zuhause gleicht einer Festung mit Alarmanlagen und speziellen Sicherheitstüren.

Neustart in der Anonymität

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Die Norwegerin hat radikale Konsequenzen aus den Erlebnissen gezogen: Sie reduzierte ihren Alkoholkonsum drastisch und setzte klare Grenzen gegenüber ihrem Umfeld. Nun blickt sie vorsichtig optimistisch in die Zukunft und hofft auf einen Neuanfang in einer größeren Stadt, wo sie mehr Anonymität findet. Trotz der harten Zeit zeigt sie sich dankbar für ihren bisherigen Weg und möchte die Welt nun wieder intensiver erleben.