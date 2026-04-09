Vier klare Heimsiege in der Conference League

Crystal Palace mit dem oberösterreichischen Trainer Oliver Glasner gewann das Viertelfinal-Hinspiel der Conference League gegen AC Fiorentina 3:0, Mainz setzte sich mit einem herrlichen Treffer von Stefan Posch 2:0 gegen Racing Straßburg durch.

Glasner durfte im heimischen Selhurst Park jubeln. Sein Team hatte den zweifachen Conference-League-Finalisten Fiorentina im Griff. Ein Elfmeter von Jean-Philippe Mateta (24.) brachte die "Eagles" auf Kurs. Der zurückgekehrte Torjäger ließ kurz darauf gegen David de Gea das 2:0 liegen, Tyrick Mitchell staubte jedoch ab (31.).

Durch ein Tor von Ismaila Sarr (90.) wurde die Angelegenheit deutlich. Schaffen die Engländer den Aufstieg, treffen sie vermutlich auf Schachtar Donezk. Die Ukrainer schlugen AZ Alkmaar in Krakau spät mit 3:0

Nach Grillitsch traf auch Posch

Ebenfalls bereits mit einem Bein im Halbfinale steht Rayo Vallecano nach einem Heim-3:0 gegen AEK Athen. Damit könnte es zum Duell mit Mainz kommen. Denn die Deutschen, erstmals in der Vereinshistorie in einem europäischen Viertelfinale, setzten ihre starke Serie auch gegen Straßburg fort.

Kaishu Sano gelang mit einem leicht abgefälschten Schuss früh das 1:0 (11.). Posch baute die Führung mit einem satten Volleyschuss nach einer Ecke aus (19.).

Einen Tag nach Florian Grillitsch (für Braga) traf also ein weiterer ÖFB-Teamspieler international. Posch hatte bereits vor drei Wochen sein erstes Europacuptor für Mainz erzielt. Von den zuvor im Bewerb noch unbesiegten Franzosen kam lange Zeit nichts. Mit Niklas Veratschnig, der in der 69. Minute für Philipp Mwene eingetauscht wurde, kamen alle drei Österreicher bei Mainz zum Zug.