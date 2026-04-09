Adidas-Aus in der Königsklasse! Nike soll ab 2027 übernehmen

Das Ende einer Ära in der Königsklasse steht bevor! Ab 2027 rollt in der Champions League wohl kein Adidas-Ball mehr über den Rasen. Der US-Gigant Nike greift nach den exklusiven Rechten.

Die UEFA und die europäische Klubvereinigung EFC führen aktuell exklusive Verhandlungen mit Nike über die Ball-Rechte für die Jahre 2027 bis 2031. Damit droht das Aus für Adidas, die bereits seit 2001 den offiziellen Spielball mit dem weltbekannten Sternenmuster für die Champions League liefern.

Nike lässt die Millionen-Muskeln spielen

Laut Berichten der Financial Times soll Nike bereit sein, mehr als 40 Millionen Euro pro Jahr für den Deal auf den Tisch zu legen. Das wäre etwa doppelt so viel, wie Adidas bisher für die prestigeträchtige Partnerschaft bezahlt hat. Ausgehandelt wurde dieser Mega-Vertrag erstmals von der Marketing-Agentur Relevent, die sowohl die UEFA als auch die Vereine vertritt.

Vom Sternen-Ball zum US-Design

Sollte der Deal wie erwartet über die Bühne gehen, endet nach 26 Jahren eine der markantesten Partnerschaften im Sport. Adidas prägte mit seinem Design das Image der Königsklasse über Jahrzehnte. Für Nike wäre es eine Rückkehr auf die ganz große Bühne der UEFA, nachdem die Klubs bereits in früheren Zeiten vereinzelt mit Bällen des US-Herstellers gespielt hatten.

Auch Europa League bekommt neuen Anstrich

Der neue Ausrüster-Vertrag beschränkt sich nicht nur auf die Champions League. Auch in der Europa League und der Conference League werden ab der Saison 2027/28 die Bälle von Nike zum Einsatz kommen.