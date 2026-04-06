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Gewitterfront zieht über Österreich herauf
© getty

Wetter-Aussichten

Gewitterfront zieht über Österreich herauf

Von
06.04.26, 08:49
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Eine Kaltfront bringt am Ostermontag nördlich der Alpen wechselhaftes Wetter mit Regen und Gewittern. Währenddessen darf sich der Süden Österreichs weiterhin über strahlenden Sonnenschein freuen. 

Am Montag sorgt die Kaltfront des Tiefs "Rapunzel" mit Kern über Südskandinavien für unbeständige Verhältnisse an der Alpennordseite.

Laut der Österreichischen Unwetterzentrale sind in den kommenden Stunden stellenweise sogar Gewitter möglich. In der ersten Tageshälfte ziehen hier noch dichte Wolken und einzelne Regenschauer durch, bevor sich ab Mittag immer öfter die Sonne zeigt.

Sonne im Süden dominiert

Im Süden setzt sich hingegen das warme und sonnige Frühlingswetter konsequent fort. Am Alpenostrand bleibt die Neigung zu Schauern allerdings etwas erhöht, und auch im Südosten steigt sie am Nachmittag geringfügig an. Bei lebhaftem bis kräftigem Nordwestwind klettern die Temperaturen am Montag auf maximal 12 bis 18 Grad.

Viel Sonnenschein am Dienstag

Der Dienstag hat dann wieder für fast alle Regionen viel Sonnenschein zu bieten. Lediglich im Südosten sowie im östlichen Bergland halten sich zu Beginn noch Restwolken, und im Tagesverlauf bilden sich ein paar Quellwolken. Die Schauerneigung bleibt jedoch allgemein gering, wodurch der freundliche Wettercharakter bei Weitem dominiert.

Temperaturen steigen wieder an

Anschließend setzt sich ein Hochdruckgebiet wieder komplett durch, und die Werte steigen weiter an. Bei mäßigem bis lebhaftem Nordwestwind erreichen die Höchstwerte am Dienstag bereits wieder zwischen 13 und 19 Grad. Damit kehrt das frühlingshafte Wetter nach dem kurzen Gastspiel von Tief "Rapunzel" rasch wieder nach ganz Österreich zurück.

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