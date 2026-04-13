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Peter Stöger
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Fußball

"Coole Sache" - Stöger wird WM-Experte für den ORF

13.04.26, 10:56
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Neben Herzog wird auch Stöger ORF-Experte während der WM sein.

Wien. Neben Andreas Herzog wird auch Peter Stöger für den ORF während der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada als Experte fungieren. Der seit Samstag 60-Jährige wird dabei nicht wie Herzog direkt in den Austragungsstätten tätig sein, sondern wie Chefanalytiker Herbert Prohaska im WM-Studio in Wien. "Es ist eine echt coole Sache, Teil dieser Veranstaltung zu sein. Das letzte Mal, als Österreich bei einer WM war, da war ich noch als Spieler dabei", sagte Stöger.

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