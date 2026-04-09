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Drei Siege! Rot-weiß-rote Festspiele im Europacup
© getty

Posch-Traumtor

Drei Siege! Rot-weiß-rote Festspiele im Europacup

09.04.26, 22:59
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Ein Festtag für die Österreicher-Klubs in der Europa League und der Conference League, alle drei Teams - Mainz 05, Freiburg und Crytal Palace - feierten am Donnerstag Heimsiege!

Am meisten zu bejubeln hatte Stefan Posch, der aktuell an Mainz 05 verliehen ist. Der ÖFB-Nationalspieler netzte zum 2:0-Endstand gegen Straßbourg in Europas drittem Wettbewerb - und wie! Nach Eckball knallte der 28-Jährige freistehend im Strafraum per Volley in die Maschen (19.). Posch hatte bereits vor drei Wochen sein erstes Europacuptor für Mainz erzielt.

Über sein absolut so gewolltes Tor meinte Posch: "Es war so geplant, gut einstudiert, Gratulation an den Standard-Trainer. Gut getroffen würde ich sagen." Auch wenn noch einige Schritte zu gehen sind, hat der ÖSterreicher den Titel im Visier: "Wir haben uns eine gute Ausgangslage geschaffen. Wir träumen groß, es ist alles möglich." Dennoch betonte er, wie viel Arbeit noch vor ihnen liegt.

Philipp Mwene startete ebenfalls, Nikolas Veratschnigkam für ihn in der 69. Minute. Damit waren alle drei Österreicher bei den 05ern im Einsatz.

Glasners Europacup-Zug rollt

Auch Oliver Glasners Crystal Palace ließ keinen Zweifel im Heimspiel gegen die Fiorentina. Das 3:0 unterstrich die Titelambitionen der Londoner weiter, auch wenn eine gute Hälfte reichte.

Wohl nur als Außenseiter zählt Freiburg in der Europa League, doch das souveräne 3:0 gegen Celta Vigo war definitiv ein Ausrufezeichen. ÖFB-Ass Philipp Lienhart wird vor allem die Null hinten besonders freuen.

Am Vortag schaffte Florian Grillitsch mit Braga in der Europa League nur ein 1:1 gegen Betis Sevilla, allerdings netzte auch er per Ferse mustergültig.

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