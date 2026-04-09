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Freiburg und Aston Villa mit Statement-Siegen
© getty

Europa League

Freiburg und Aston Villa mit Statement-Siegen

09.04.26, 23:12
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Freiburg mit Philipp Lienhart liegt in der Europa League nach einem souveränen 3:0 gegen Celta Vigo auf Semifinalkurs, auch Aston Villa siegte klar. Porto und Nottingham trennten sich 1:1.

Bologna musste sich im Heimspiel Aston Villa aus der Premier League 1:3 beugen. Damit stehen auch die letzten zwei verbliebenen Serie-A-Clubs vor dem Aus im internationalen Geschäft. Ezri Konsa, unter kräftiger Mithilfe von Goalie Federico Ravaglia (44.), und Ollie Watkins (51., 94.) trafen für die Engländer. Jonathan Rowe, ein Engländer im Bologna-Dress, verkürzte zwischendurch (90.).

Porto und Nottingham Forest trennten sich 1:1. Portos Martim Fernandes sorgte mit einem nahezu unglaublichen Eigentor für die Szene des Spiels (13.).

Freiburg souverän

Freiburg ließ mit Verteidiger Lienhart gegen Celta Vigo nichts anbrennen. Ein Diagonalpass des österreichischen Teamspielers war der Ausgangspunkt vor dem 2:0 durch Jan-Niklas Beste (32.). Lienharts Nebenmann Matthias Ginter besorgte per Kopf den Endstand (78.).

Den zehnten Freiburger Europacup-Heimsieg in Folge hatte Vincenzo Grifo mit einem herrlichen Schlenzer (10.) eingeleitet. Der Bundesligist darf mit dem Halbfinale gegen Braga (mit Florian Grillitsch) oder Real Betis (1:1) planen.

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