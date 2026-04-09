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Zukunft von Austria-Coach Helm ist entschieden
© GEPA/Armin Rauthner

Auslaufender Vertrag

Zukunft von Austria-Coach Helm ist entschieden

09.04.26, 18:57
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Stephan Helm bei der Wiener Austria ist eigentlich schon als Erfolgsstory zu bezeichnen, denn seit Mitte der 1990er waren nur zwei Trainer länger im Amt als der 42-Jährige. Doch sein Vertrag läuft diesen Sommer aus, die Entscheidung um seine Zukunft scheint bereits gefallen zu sein.

Herbert Prohaska war von 1990 bis 1992 804 Tage oder 106 Spiele auf der Trainerbank der Veilchen, ein seitdem fast unerreichter Wert auf dem violetten Trainer-Schleudersitz. Austria Jahrhundertfußballer brachte es sieben Jahre später selbst nur mehr auf 40 Spiele vor der Trennung.

Seither schafften es nur Karl Daxbacher (176 Spiele) und Thorsten Fink (130) diese Dauer zu übertreffen - und dann kommt schon Stephan Helm. Mittlerweile 647 Tage oder 69 Spiele ist er im Amt - doch dieser Wert wird aufpoliert werden.

Helms Vertrag soll vorzeitig verlängert werden

Denn wie bereits mehrere Medien berichten, soll der auslaufende Vertrag von Helm demnächst verlängert werden, nämlich um zwei weitere Jahre. Da Sportvorstand Tomas Zorn bei der Pressekonferenz vor dem Wiener Derby am Wochenende anwesend sein wird, scheint eine dortige Verkündung naheliegend.

Noch fehlt aber wohl eine Kleinigkeit, denn der Aufsichtsrat muss den Vertrag für den Trainer noch absegnen. Von Komplikationen ist aber nicht auszugehen, immerhin führte Helm die Austria in seinem ersten Jahr auf Platz drei, auch wenn ein 2:2 gegen Blau-Weiß Linz am letzten Spieltag die Champions League Qualifikation gekostet hat.

Auch in dieser Saison befinden sich die Wiener mitten im Kampf der Meistergruppe, wenn auch mit schwachem Start (1S, 2N). Das Heimderby könnte der erste Härtetest der verlängerten Amtszeit von Stephan Helm sein.

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