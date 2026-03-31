Ostern bringt zahlreiche Verbesserungen im LEOpoldi Regionalbusverkehr

In enger Zusammenarbeit mit Gemeinden, Schulen und Mobilitätspartnern sowie auf Basis von Fahrgastrückmeldungen setzen die Fachleute der NÖVOG zahlreiche Fahrplananpassungen um.

Wichtige Änderungen im LEOpoldi Regionalbus Angebot ab 7. April 2026

Sämtliche Verbindungen sind bereits über die niederösterreichischen routenplaner unter routing.leopoldi.info bzw. die leopoldi App abrufbar.

A) Weinviertel

Linie 524 (Gänserndorf - Gänserndorf Süd - Strasshof)

• Ab 7. April 2026 wird auf der Buslinie 524 der Kurs 105 um 7:20 Uhr (bisher 7:25 Uhr) ab der Haltestelle Strasshof Kleistgasse geführt, um eine pünktliche Ankunft in Gänserndorf sowie einen Umstieg auf die Linie 528 am Bahnhof in Gänserndorf zu ermöglichen.

Linie 540 (Wien Aspern Nord - Obersiebenbrunn - Schloss Hof)



• Ab 7. April 2026 dient die Haltestelle Wien Aspern Nord als neue Beginn- bzw. Endhaltestelle auf der Buslinie 540. Mit dieser Haltestelle wird künftig der Umstieg auf die U-Bahnlinie U2, die Züge der ÖBB und auf verschiedene Busse bzw. Straßenbahnen der Wiener Linien ermöglicht.



Linie 510 (Wien Leopoldau - Wien Stammersdorf)



• An der Haltestelle Wien Ispergasse wurde in Fahrtrichtung Gerasdorf ein neuer weiterer Steig errichtet, der künftig durch die Linie 510 bedient wird.



Linie 829 (Stockerau – Sierndorf – Göllersdorf - Hollabrunn)



• Der Kurs 131 wird bis zur Haltestelle Sierndorf Volksschule verlängert. So kann Kurs 129 und 131 durchgebunden werden und die Schüler aus den Katastralgemeinden können ohne Umstieg in die NMS Göllersdorf fahren.

B) Waldviertel

Linie 102 (Waidhofen/Thaya - St. Pölten)



• Kurs 101 wird ab 7. April 2026 um 6 Minuten früher geführt, die Abfahrt ist demnach um 4:58 Uhr in Waidhofen/Thaya Busbahnhof (Steig C).

• Dadurch es gelingt es, für Fahrgäste einen Anschluss in St. Pölten zur Bahn Richtung Westen (Amstetten, Linz etc.) zu erreichen.



Linie 732 (Zwettl - Ottenschlag)



• Aufgrund hoher Auslastung der Linie 732 (Kurs 129) von Zwettl nach Ottenschlag nach der 6. Unterrichtsstunde wird Kurs 129 die Haltestelle Grafenschlag Ort nicht mehr bedienen.

• Schüler aus Grafenschlag können ersatzweise auf den Verstärkerkurs 131, der nur mehr bis Grafenschlag Ort geführt wird, ausweichen. Dieser wird zwei Minuten nach Kurs 129 abfahren.

• Durch dieses gestaffelte Angebot kann eine optimale Verteilung der Schüler auf die verschiedenen Busse erfolgen.

C) Mostviertel

Linie 720 (Krems - Rossatz - Schönbühel – Melk)



• Nach Beendigung der Totalsperre in Aggsbach-Dorf mit Freitag den 3. April 2026 (Karfreitag) wird der Verkehr auf der Landesstraße B33 im gegenständlichen Abschnitt bis zur Beendigung der Arbeiten halbseitig mit Ampelregelung geführt.

• Damit wird der bestehende Baustellenfahrplan der Linie 720 beendet und die Linie kann wieder durchgehend das Donau-Südufer bedienen.



Linie 613 (Amstetten - Wallsee - Strengberg - St. Valentin)



• Die Linienführung in Wallsee wird bei einigen Fahrten über Igelschwang gelegt, um Schulkindern einen optimalen Schul- bzw. Nachhauseweg zu ermöglichen.



Linie 683 (Kilb - Melk – Ruprechtshofen)



• In Hürm werden die neuen Haltestellen Hürm Friedhof und Inning Gewerbegebiet in den Fahrplan aufgenommen.



Linie 670 (Pöchlarn - Erlauf – Wieselburg)



• Die Haltestellen Kolm und Ratzenberg werden wegen behördlicher Auflassung aus dem Fahrplan genommen.



Linie 672 (Pöchlarn - Krummnußbaum – Erlauf)



• Die Haltestelle Plaika Süd wird behördlich aufgelassen und aus dem Fahrplan genommen.



Linie 4 Stadtbus Ybbs (Stadtbus Ybbs/Donau Ybbs/Donau - Persenbeug – Gottsdorf)



• (Stadtbuslinie 4) – Aufgrund behördlicher Verlegung kann die Haltestelle Metzling Donaustraße in Fahrtrichtung Ybbs nunmehr in den Fahrplan aufgenommen werden.

D) Niederösterreich Zentralraum

Linie 679 (Scheibbs - Texing - St. Pölten)



• In St. Pölten wird die Haltestelle Spratzern B20/Ober-Grafendorfer Str. in den Fahrplan aufgenommen





Region Wienerwald: Aufgrund von umfangreichen Bauarbeiten an der Bahnbrücke über die B44 in Rekawinkel wird der Straßenabschnitt im Zeitraum bereits vom 28. März bis 19. April 2026 vollständig gesperrt. Betroffen von den Bauarbeiten sind die folgenden Linien:



• Linie 455 (Eichgraben - Altenbach - Laaben - Hainfeld)

• Linie 457 (Neulengbach - Altenbach - Eichgraben - Purkersdorf)

• Linie 460 (St. Christophen - Neulengbach - Pressbaum)

• Linie 461 (Haghöfen - Asperhofen - Neulengbach)

• Linie 462 (St. Christophen - Neulengbach - Ollersbach - St. Christophen)

• Linie 463 (Unterwolfsbach - Umsee - Raipoltenbach - Neulengbach)

• Linie 464 (Ollersbach - St. Christophen - Neulengbach)



In der Phase 1 vom 28. März bis 6. April 2026 besteht zwischen Tullnerbach-Pressbaum und Rekawinkel bzw. Maria Anzbach ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen.



In der Phase 2 vom 7. April bis 19. April 2026 ist der Bahnverkehr wieder möglich, die Sperrung betrifft unmittelbar die leopoldi Regionalbuslinien 457 und 460. Diese beiden Linien werden aufgrund der örtlichen und straßenbaulichen Zwänge weiträumig umgeleitet.



Wichtig: Im Frühverkehr wird das sichere Erreichen des Unterrichtsbeginns und am Nachmittag die zeitgerechte Abfahrt nach dem Unterrichtsende sichergestellt. Durch die notwendige Umleitung verlängern sich die Reisezeiten allerdings um bis zu 30 Minuten.



• Linie 457: Alle Fahrten von/nach Tullnerbach-Pressbaum werden zwischen Dürrwien Autobahnanschluss und Altlengbach Mittelschule Laabental über die Autobahn A1 umgeleitet.



• Linie 460: Alle Fahrten von/nach Pressbaum Sacré Coeur werden zwischen Eichgraben-Altlengbach Bahnhof und Dürrwien Autobahnanschluss über Hochstraß und die Autobahn A1 umgeleitet. Aufgrund der durchgebundenen Fahrten von den Linien 461, 462, 463 und 464 verkehren die betroffenen Fahrten 10 bis 15 Minuten früher.



Wo es zeitlich sinnvoll ist, sind auf den Linien 457 und 460 Übergänge von/zum REX51 eingerichtet. Die Linie 460 verkehrt außertourlich über Eichgraben-Altlengbach Bahnhof. Darüber hinaus wurden auf den Linien 408 und 457 im Frühverkehr zusätzliche Fahrten zwischen Tullnerbach-Pressbaum Bahnhof, Tullnerbach Norbertinum und Pressbaum Sacré Coeur eingerichtet.



Für die betroffenen Schulkinder ergeben sich folgende Verbindungen:



• Schulkinder aus Richtung Laabental: Es kann mit dem 455 bis Eichgraben-Altlengbach Bahnhof. und dort weiter mit dem REX51 bis Pressbaum Bahnhof. bzw. Tullnerbach-Pressbaum Bahnhof gefahren werden.

• Schulkinder aus Rekawinkel: Die Fahrten der Linien 457 und 460 verkehren entsprechend früher. In Eichgraben-Altlengbach kann auf den REX51 umgestiegen werden.



• Schulkinder aus Neulengbach: Hier besteht im Frühverkehr teilweise ein Übergang von 462, 463 und 464 auf den REX51 nach Pressbaum Bahnhof bzw. Tullnerbach-Pressbaum Bahnhof.

E) Industrieviertel:

Im Industrieviertel werden Fahrplanänderungen im Rahmen der anlaufenden „Baustellensaison“ im Bahnbereich vorbereitet. In Abstimmung mit den zuständigen Bahnunternehmen werden teils kurzfristig die Regionalbusfahrpläne an das veränderte Bahnangebot angepasst.

Weitere Fahrplanänderungen werden von den Fachleuten der NÖVOG geprüft, mit dem Ziel von zusätzlichen konkreten Verbesserungen mit Ende der Osterferien. Fahrgäste werden gebeten, regelmäßig ihre Verbindungen unter routing.leopoldi.info bzw. die leopoldi App zu prüfen.