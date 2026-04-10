Rainer Pariasek in völlig neuer Rolle im ORF

So haben die Zuschauer Rainer Pariasek wohl noch nie gesehen.

Seit mittlerweile 30 Jahren ist Rainer Pariasek Teil des ORF-Sports. Der gebürtige Wiener führte seither durch unzählige Sportevents und gilt schon lange als absoluter Kult-Moderator. Am Freitag ist der 61-Jährige nun in ungewohnter Rolle zu sehen.

Zusammen mit Herbert Prohaska und Christina Kiesler ist Pariasek bei Clemens Maria Schreiner zu Gast. In der Sendung „Fakt oder Fake“ geht der Moderator dabei Mythen auf den Grund.

Spätestens im Juni ist Pariasek dann aber wieder in gewohnter Manier zu sehen. Gemeinsam mit Andreas Herzog wird der 61-Jährige während der Fußball-WM beim Camp des ÖFB-Teams in Santa Barbara stationiert sein und zu den Spielorten des Nationalteams reisen.