Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
Andreas Herzog
© GEPA

Offiziell

ORF-Chefin Turnher begrüßt Herzog als WM-Experte

31.03.26, 20:45
Teilen

Fußball-Legende Andreas Herzog wird bei der WM im Sommer als ORF-Experte tätig sein.

Wie der ORF am Rande des Testspiels Österreich - Südkorea am Dienstag bekannt gab, soll der 103-fache Teamspieler, der selbst in den USA gespielt hat und später US-Teamchefassistent war, die Spiele des Nationalteams an Ort und Stelle an der Seite von Rainer Pariasek analysieren. Auch Herbert Prohaska werde, wie bereits bekannt, Teil des Expertenteams bleiben. 

"Wir freuen uns sehr, dass Andi Herzog - die Zehe der Nation in der WM-Quali 1997 - uns für die Fußball-WM als Kommentator zur Verfügung steht, die ganze Zeit in den USA sein wird und von dort die Spiele begleiten wird. Danke auch an Sky, dass sie das möglich gemacht haben", erklärte die interimistische ORF-Chefin Ingrid Thurnher. "Meine einzige Bedingung war, dass ich die Zehe nicht herzeigen muss", scherzte Herzog, der bis dato letzte österreichische Torschütze bei einer Weltmeisterschaft (1998) im Ernst Happel Stadion. Der 57-Jährige ist seit vielen Jahren für den Pay-TV-Sender Sky tätig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen