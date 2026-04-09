Nach Salah: Liverpool verliert nächsten Fan-Liebling

Für die Fans des Liverpool FC kommt es im härter. Zuerst verkündet Superstar Mohamed Salah seinen Abgang, dann versandet mit dem 0:2 in Paris wohl die letzte Titelchance und nun verlieren die Reds im Sommer den nächsten großen Spieler.

Denn nun verkündete auch Andy Robertson über die Kanäle des Klubs offiziell sein Ende im kommenden Sommer. Der Schotte ist auf einer Stufe mit Salah zu nennen, wenn es um Fan-Lieblinge und Leistungsträger in den letzten Jahren in Rot geht.

Vor allem ist der Linksverteidiger wohl der beste Transfer der Ära Jürgen Klopp gewesen, wenn man Ablösesumme und spätere Leistungen vergleicht. Für läppische neun Millionen Euro kam der damals 23-Jährige vom Absteiger Hull City und sollte zu einem der größten Verteidiger in der langen Geschichte Liverpools werden.

Einer der größten seines Fachs

Der mittlerweile 32-Jährige hält bei Liverpool die meisten Vorlagen für einen Verteidiger (58) hinter Trent Alexander-Arnold (60). Damit ist er auch der Verteidiger mit den zweitmeisten Assists in der Premier League überhaupt.

Zudem gewann der schottische Dauerläufer mit Liverpool jeden großen Titel: Premier League (2x), Champions League, Klub-WM und beide englische Cups.

Im Gegensatz zu Salah wäre Robertsons Vertrag im Sommer ohnehin ausgelaufen, die Reds kassieren als auch hier keine Ablöse. In dieser Saison brachte er es bislang auf 31 Partien, die meisten davon aber nur von der Bank.