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Dortmund Chukwuemeka
© GEPA

Wahnsinns-Finish

2:0 - Dortmund jubelt gegen Stuttgart in letzter Minute

04.04.26, 20:27
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Borussia Dortmund hat dank zweier Tore in der Nachspielzeit gegen Stuttgart die kleine Chance auf den Titel am Leben gehalten.

Der Tabellenzweite Borussia Dortmund setzte sich ebenfalls in der Nachspielzeit beim 90 Minuten dominierenden Dritten VfB Stuttgart 2:0 durch.

In einem lange chancenarmen Spitzenspiel verwerteten die beiden eingewechselten Offensivspieler Karim Adeyemi (94.) und Julian Brandt (96.) die ersten richtigen Torchancen der Dortmunder, für die Marcel Sabitzer durchspielte und Carney Chukwuemeka bis zur 64. Minute im Einsatz war. 

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Der BVB hatte sich weitestgehend auf die Defensive konzentriert, steuert aber bei nun elf Zählern Vorsprung auf Leipzig und Stuttgart auf die nächste Vizemeisterschaft zu.

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