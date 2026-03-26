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Kopie von Thomas Coesfeld (35): Neuer Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann
© Bertelsmann

Auch Umsatz-Minus

Medienriese Bertelsmann macht 2025 weniger Gewinn

26.03.26, 08:40 | Aktualisiert: 26.03.26, 10:11
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Operativer Gewinn um 3 Prozent auf drei Milliarden Euro gesunken. RTL-Mutter rechnet für 2026 mit stabiler Umsatz- und Ergebnisentwicklung.

Der deutsche Medienkonzern Bertelsmann hat 2025 einen Gewinn-Rückgang wegstecken müssen. Das Konzernergebnis sank unter dem Strich um knapp drei Prozent auf eine Milliarde Euro, wie das Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen am Donnerstag mitteilte. Der operative Gewinn (bereinigtes EBITDA) sank um rund drei Prozent auf drei Milliarden Euro.

Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte wie den Verkauf von RTL Nederland lag das Ergebnis hier jedoch leicht über Vorjahr. Der Umsatz fiel minimal um 0,2 Prozent auf 19 Milliarden Euro, während das organische Wachstum 1,9 Prozent betrug. Vor allem die TV-Werbemärkte in Deutschland und Frankreich schwächelten und bremsten damit die Konzern-Tochter RTL, die einen Löwenanteil von Bertelsmanns Gewinn und Umsatz beisteuert.

Scheidender Firmenchef sprach von "solidem Geschäftsjahr"

"Wir blicken auf ein solides Geschäftsjahr 2025 zurück", sagte der scheidende Bertelsmann-Chef Thomas Rabe. Das Unternehmen habe sich in einem herausfordernden Umfeld gut behauptet. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern "mit einer insgesamt stabilen Umsatz- und Ergebnisentwicklung", sagte Finanzchef Rolf Hellermann. "Für unsere fortgeführten Geschäfte rechnen wir mit einem Umsatz- und Ergebniswachstum."

Rabe ist seit 2012 Bertelsmann-Chef und gibt dieses Amt Ende 2026 ab. Im Jänner 2027 übernimmt dann Thomas Coesfeld den Vorstandsvorsitz. Der 35-Jährige ist der Enkel des 2009 verstorbenen Firmenpatriarchen Reinhard Mohn und damit der erste Chef aus dem Kreis der Bertelsmann-Familie seit 1981.

Thomas Coesfeld (35): Neuer Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann

Thomas Coesfeld (35): Neuer Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann 

© Bertelsmann

Der 60-jährige Rabe ist seit 2019 auch Chef der RTL Group. Hier soll sein Nachfolger im Mai der frühere RTL-Manager Clement Schwebig werden, zuletzt bei Warner Bros. Discovery zuständig für Westeuropa und Afrika.

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