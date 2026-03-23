Chopin-Gala feiert glanzvollen Auftakt in Wien-Hietzing

In der Polnischen Botschaft in Wien-Hietzing fiel der Startschuss für die diesjährige Chopin-Gala. Zwischen traditionellen Piroggen und rotem Koralen-Schmuck versammelten sich prominente Gäste, um Musik als Brücke der Hoffnung zu feiern. Ein glanzvoller Vorgeschmack auf den Abend im Musikverein.

Die Vorfreude auf das musikalische Highlight der Saison wächst spürbar. Die große Chopin-Gala findet am Sonntag, den 29. März, im Brahms-Saal des Wiener Musikvereins statt. Den feierlichen Auftakt dazu bildete eine inspirierende Matinee in den prachtvollen Räumlichkeiten der Polnischen Botschaft, zu der Botschafter Zenon Kosiniak-Kamysz geladen hatte.

Theodor Kanitzer, Silvia Schneider, Zenon Kosiniak-Kamysz und Donka Angatscheva. © Sebastian Kocon / Int. Chopin Gesellschaft

Frauenpower an der Spitze

Im Mittelpunkt des Vormittags stand die Pianistin Donka Angatscheva. Sie führt seit dem Winter 2025 als erste Frau die Internationale Chopin-Gesellschaft Wien an. In einer bewegenden Rede betonte sie die Bedeutung der Kunst als Hoffnungsträger in herausfordernden Zeiten. "Musik ist vielleicht ihre schönste Form", erklärte die Künstlerin am Steinway-Flügel. Neben ihr gab auch Manfred Wagner-Artzt eine Kostprobe seines Könnens, der ebenfalls am Sonntag zu hören sein wird.

Donka Angatscheva © Sebastian Kocon / Int. Chopin Gesellschaft

Kulinarische Highlights in Hietzing

Für eine besondere Überraschung sorgte Moderatorin Silvia Schneider. Sie parlierte mit dem Gastgeber fließend auf Polnisch und ließ damit ihre familiären Wurzeln durchblicken. Neben dem kulturellen Austausch stand die Kulinarik im Fokus: Die Gäste wurden mit traditionellen Piroggen in verschiedenen Variationen verwöhnt. Botschafter Kosiniak-Kamysz setzte zum Abschluss ein symbolisches Zeichen und verschenkte traditionelle rote Schmuckketten aus der Region Krakau.

Manfred Wagner-Artzt und Silvia Schneider essen Piroggen. © Sebastian Kocon / Int. Chopin Gesellschaft

Große Emotionen im Musikverein

Ein besonderer Ehrengast der Matinee war Altpräsident Theodor Kanitzer, der im Juni seinen 100. Geburtstag feiert und die Anwesenden mit seiner Energie beeindruckte. Der stimmungsvolle Vormittag diente als Vorbote für die Gala am Sonntag, bei der internationale Künstler wie Yves Henry, Natalia Rehling und Hila Fahima Chopins Werk feiern werden. Schauspielerin Mijou Kovacs wird den Abend zudem mit Texten von George Sand um eine literarische Ebene erweitern.