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Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.03.2026
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Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.03.2026

Von
23.03.26, 00:00
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Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.03.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe:Heute könnte es verwirrend werden, hören Sie daher auf Ihren Verstand!
  • Beruf:Zu viel Einwände? Nehmen Sie sich mehr Zeit, um darüber zu reden!
  • Fitness:Nur keine Hektik! Lieber weniger einplanen und viel genauer schauen! 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe:Wer Verständigung sucht, muss auch etwas mehr von sich preisgeben.
  • Beruf:Immer mit der Ruhe, vor allem, um Missverständnisse zu vermeiden!
  • Fitness:Ablenkungsgefahr. Daher Augen auf und lieber noch einmal hinschauen!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.03.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe: Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Ihren Ambitionen richtig liegen
  • Beruf: Es ist besser, sich kompromissbereit zu arrangieren, statt zu streiten.
  • Fitness:Sie könnten schnell außer Atem kommen. Kräfte vernünftig einteilen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe:Gibt man sich etwas unterkühlt? Es wäre besser, Abstand zu halten.
  • Beruf:Einigung ist heute kaum zu erzielen. Daher nicht unnötig diskutieren!
  • Fitness:Achten Sie besser auf Ihre Ernährung und schonen Sie Ihre Nerven!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe:Cool und souverän über den Dingen stehen, aber trotzdem charmant!
  • Beruf:Nervende Differenzen? Schreiten Sie freundlich, aber bestimmt, ein!
  • Fitness:Wer sich konzentrieren muss, braucht zwischendurch mehr Atempausen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe:Behalten Sie Ihr Misstrauen für sich und gehen Sie Streit aus dem Weg!
  • Beruf:Vorsicht vor Fehleinschätzungen! Schauen Sie sich alles sehr genau an!
  • Fitness:Zu viel Stress schwächt Ihr Immunsystem. Loslassen, tief durchatmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe:Ansprechende Begegnungen? Schauen Sie sich das lieber genauer an!
  • Beruf:Lassen Sie sich nichts einreden und kalkulieren Sie viel vorsichtiger!
  • Fitness:Sie fühlen sich bestimmt wieder wohler. Nur nicht hektisch werden!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.03.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe:Es darf auch mal nur Smalltalk sein. Verbindlich wird es heute nicht.
  • Beruf:Zu viel Gerede, das bloß aufhält? Gehen Sie diplomatisch damit um!
  • Fitness:Laden Sie sich heute nicht zu viel auf und lassen Sie sich mehr Zeit!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.03.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe:Länger nachdenken und weniger reden, um keinen Ärger zu provozieren!
  • Beruf: Den Teamgeist hochhalten! Druck zu machen wäre nur kontraproduktiv.
  • Fitness:Schonen Sie sich und tun Sie mehr für die Entspannung Ihrer Nerven!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.03.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe:Kein guter Tag für Aussprachen. Sie würden nur Verwirrung stiften.
  • Beruf:Konzentrieren Sie sich auf das Nötige und bleiben Sie konsequent dran!
  • Fitness:Geduld und Ruhe sind heute so wichtig wie Improvisationsvermögen.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.03.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe:Keine großen Worte, keine Versprechungen! Lassen Sie Taten sprechen!
  • Beruf:Ideen brauchen das richtige Timing. Taktisches Geschick geduldet sich.
  • Fitness:Motivation vernünftig steuern! Flexibles Zeitmanagement ist wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe:Keine Probleme ansprechen! Diskussionen sind heute nicht zielführend.
  • Beruf:Lassen Sie sich nicht verwirren und vermeiden Sie Konfrontationen!
  • Fitness:Sie brauchen mehr Ruhe! Schränken Sie Ihr Tagespensum etwas ein!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

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