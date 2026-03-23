Vom Gerichtssaal in den Boxring: Lugner-Showdown bei der Fight Night

Die Lugner-Familie befindet sich mitten in einem Rechtsstreit. Bei einem Box-Event kam es jetzt kurz nach den brisanten Aussagen zum nächsten ungewollten Treffen.

Wien bewies am vergangenen Wochenende einmal mehr, dass das Leben die dramatischsten Drehbücher schreibt – vorzugsweise im Milieu der hiesigen Society. Wer dachte, die Emotionen hätten nach dem hochemotionalen Freitag im Wiener Justizpalast ihren Zenit erreicht, wurde am Samstagabend eines Besseren belehrt. Nur 24 Stunden nachdem man sich vor der Richterin noch bittere Vorwürfe um die Ohren geworfen hatte, fand sich die zerstrittene Familie Lugner ausgerechnet bei der Bounce Fight Night im vornehmen Ambiente des Hotels Intercontinental wieder. Ein Schelm, wer bei diesem Setting an eine Fortsetzung des gerichtlichen Infights mit anderen Mitteln denkt.

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Ein Freitag voller Tränen und Pikanterien

Der zeitliche Kontext könnte brisanter kaum sein. Erst am Freitag traten die Witwe des verstorbenen Baumeisters, Simone Lugner, und seine Tochter Jacqueline in den Zeugenstand. Es ging um das Wohnrecht in der Döblinger Villa. Doch was als juristische Klärung begann, artete in eine öffentliche Demontage einer Ehe aus.

Jacqueline Lugner sparte nicht mit schweren Geschützen: Von einer „Scheinehe“ war die Rede, und davon, dass ihr Vater Richard die Heirat eigentlich gar nicht gewollt habe. Simone wiederum kämpfte mit den Tränen, als Details über getrennte Schlafzimmer und die Organisation der Pflege des schwerkranken „Mörtel“ seziert wurden. Die Stimmung? Eisig. Die Fronten? Verstockter denn je.

Lugner-Prozess: Simone Lugner © Fuhrich

Samstagnacht: Funkstille am Boxring

Umso pikanter gestaltete sich das Aufeinandertreffen am Samstagabend. Während im Ring die Fäuste flogen, herrschte am Parkett diplomatisches Schweigen – bei maximaler räumlicher Nähe.

Simone Lugner erschien jedoch nicht als bloßer Gast. Sie präsentierte sich in ihrer neuen Rolle als toughe Geschäftsfrau. Ihr Unternehmen Körperglanz & Shape-Line, bei dem sie mittlerweile als Geschäftsführerin fungiert, war als offizieller Sponsor des Abends aufgeführt. Gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Lisa Palden genoss sie sichtlich das Rampenlicht.





Einblicke auf Instagram

Nur wenige Meter entfernt zeigte sich die Gegenseite: Leo Lugner fütterte seine Instagram-Follower fleißig mit Einblicken in den Abend. Auch seine Ehefrau Jacqueline soll laut Insidern anwesend gewesen sein, hielt sich jedoch – getreu ihrer Linie – dezent im Hintergrund.

Vom Zeugenstand direkt an den Boxring – man darf gespannt sein, ob die nächste Runde wieder in Roben oder doch in Sportkleidung ausgetragen wird. Das Urteil in der Causa Wohnrecht steht jedenfalls noch aus. In der Zwischenzeit gilt: Ring frei für die nächste Pikanterie.