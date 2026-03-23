Rebecca Gayheart verließ Millionär für kranken Eric Dane (†53)

Wie nun bekannt wurde, beendete Rebecca Gayheart ihre neue Beziehung vorzeitig, um ihrem schwer kranken Ehemann Eric Dane während seines harten Kampfes gegen ALS bis zum Schluss beizustehen.

Der Tod von „Grey’s Anatomy“-Star Eric Dane vor wenigen Wochen erschütterte die Filmwelt. Nun kommen rührende Details über die letzten Monate des Schauspielers ans Licht: Wie jetzt bekannt wurde, beendete seine Ehefrau Rebecca Gayheart (54) bereits im Vorjahr ihre neue Beziehung, um voll und ganz für ihren schwerkranken Gatten da zu sein.

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Diskrete Trennung für die Pflege

Wie Insider dem Promi-Portal „Page Six“ steckten, soll Gayheart die Liaison mit dem schwerreichen Geschäftsmann Peter Morton (78) bereits im April 2025 beendet haben – und das ohne großes Aufsehen. Mit dem Mitbegründer der Kette „Hard Rock Café“ war sie seit 2023 liiert. Doch als Eric Dane im selben Monat seine ALS-Diagnose öffentlich machte, setzte die Schauspielerin klare Prioritäten.

Rückzug des Scheidungsantrags

Obwohl das Paar bereits seit 2018 getrennt lebte und die Scheidung eingereicht war, kam es kurz vor der Schock-Diagnose zu einer überraschenden Wende: Im März 2025 zog Gayheart den Scheidungsantrag zurück. Trotz der jahrelangen Trennung wich sie ihrem Ehemann während des rasanten Krankheitsverlaufs nicht von der Seite.

Der Zustand des Serienstars verschlechterte sich zusehends:

April 2025: Bekanntgabe der ALS-Erkrankung.

Juni 2025: Verlust der Mobilität im rechten Arm.

Oktober 2025: Dane ist auf den Rollstuhl angewiesen.

19. Februar 2026: Eric Dane stirbt im Alter von 53 Jahren an Atemversagen.

Rebecca Gayheart mit ihren beiden Töchtern Georgia Geraldine und Billie Beatrice. © Getty Images

Erster öffentlicher Auftritt mit den Töchtern

Eric Dane und Rebecca Gayheart waren seit 2004 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter, Billie (15) und Georgia (14). Erst vor wenigen Tagen zeigte sich die Familie erstmals seit dem Schicksalsschlag wieder in der Öffentlichkeit. Gemeinsam besuchten Gayheart und ihre Mädchen eine Filmpremiere in Los Angeles, um trotz der Trauer ein Stück Normalität zurückzugewinnen.