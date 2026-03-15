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Schwarzauferweg Neunkirchen
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Drama in NÖ

Mann blieb in Altkleidercontainer stecken und starb

15.03.26, 11:08
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Die Ermittlungen zu den näheren Umständen, wie der bis jetzt noch Unbekannter in Neunkirchen ums Leben kam, laufen.

NÖ. Der Mann dürfte in der Nacht auf Sonntag in Neunkirchen am Schwarzauferweg in einen Altkleidersammelcontainer geklettert, dort steckengeblieben und gestorben sein. Er wurde in der Früh tot aufgefunden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich einen Bericht der "NÖN". Die näheren Umstände sind derzeit noch völlig unklar.

Bekannt ist nur, dass der Verstorbene am Morgen um 6 Uhr von einem Spaziergänger, der mit seinem Hund eine Gassi-Runde machte und beim Grünschnittplatz vorbeigekommen war, gefunden wurde. Das Opfer soll mit der Hand bei der Öffnung des Containers gesteckt sein. Seine Beine sollen in der Luft gehangen haben. Alle spricht für einen unglücklichen Unfall, Fremdverschulden kann eher ausgeschlossen werden.

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