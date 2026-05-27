Das Paradies Garten Festival kehrt von 31. Juli bis 2. August 2026 nach Schloss Prugg in Bruck an der Leitha zurück und verwandelt das historische Gelände erneut in einen dreitägigen Treffpunkt für elektronische Musik, Gemeinschaft und Festival-Kultur.

Mit Unterstützung der Wiener Städtischen Versicherung wird das bestehende Awareness-Konzept 2026 gezielt erweitert: Erstmals entsteht eine eigene Awareness Area, zudem wird das Awareness-Team vor Ort verstärkt. Ziel ist es, eine positive Festivalerfahrung zu schaffen und zugleich zu einer sicheren und inklusiven Musikszene beizutragen. Die neue Awareness Area bietet Besuchern einen ruhigen, zugänglichen Ort, an dem sie Unterstützung finden, Fragen stellen oder kurz durchatmen können. Ergänzend dazu ist ein mobiles Awareness-Team auf dem gesamten Festivalgelände im Einsatz: gut sichtbar, ansprechbar und geschult für unterschiedlichste Situationen.

Die zahlreichen Besucher sollen heuer von einem besseren Awareness-Konzept profitieren. © Paradies Garten Festival

Kostenlose K.O.-Tropfenmessstreifen

Darüber hinaus stellt die Wiener Städtische kostenlose K.O.-Tropfenmessstreifen zur Verfügung und schafft damit ein zusätzliches Angebot für mehr Sicherheit und Prävention am Festival. "Wir wollen einen Raum schaffen, in dem sich Menschen frei bewegen, Musik erleben und Gemeinschaft spüren können, ohne Angst vor Grenzüberschreitungen oder Diskriminierung“, sagt Felix Mayr-Melnhof, Veranstalter vom Paradies Garten Festival. "Als Wiener Städtische ist es uns ein zentrales Anliegen, Sicherheit in allen Lebensbereichen mitzudenken und aktiv zu fördern“, so Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung.