Husten nach dem Laufen: Das steckt wirklich hinter dem Reiz im Hals!

Ein kurzer Hustenreiz nach dem Joggen ist oft harmlos, kann aber auch ein Warnsignal sein. Erfahren Sie hier ab wann der Reiz im Hals wirklich gefährlich wird.

Nach der gewohnten Joggingrunde im Park ist er plötzlich da: ein trockener, lästiger Hustenreiz. Viele Läufer kennen dieses Phänomen, doch was steckt wirklich dahinter? Ist es nur die Anstrengung oder schlagen die Bronchien Alarm? Wir verraten, warum deine Lunge nach dem Sport manchmal streikt.

© Getty Images

Zu viel kalte Luft

Grundsätzlich ist ein kurzer Husten nach dem Training kein Grund zur Sorge. Vor allem bei intensiven Einheiten an der frischen und zu Beginn des Frühlings kühlen Luft kämpfen viele Ausdauersportler:innen mit plötzlichem Hustenreiz. Der Grund ist simpel, aber effektiv: Die Atemwege werden durch kalte und trockene Luft massiv gereizt. Die Schleimhäute kühlen ab und trocknen aus, was den Körper dazu zwingt, schneller zu atmen. Das Ergebnis: Ein unangenehmer Hustenreflex, den Experten auch als Anstrengungs-Asthma bezeichnen.

Grundsätzlich Trockene Schleimhäute

Gerade in den Morgen- oder Abendstunden, wenn die Temperaturen fallen oder wenn Sie generell trockene Schleimhäute haben, kann das nach dem Joggen zu einer Reizung führen.

Der Reflex: Die Reizung führt direkt zum Husten.

Die Reizung führt direkt zum Husten. Die Entwarnung: In der Regel lässt der Reiz schnell nach, sobald sich deine Atmung nach dem Lauf wieder normalisiert hat.

Pollen oder Staub? Auch Allergien lauern auf der Strecke

Nicht immer ist die Temperatur schuld. Wenn Sie nach dem Sport husten, könnten auch Allergien dahinterstecken. Der allergische Reizhusten ist dabei nur das Symptom. Achten Sie darauf: Tritt der Husten vor allem im Frühling oder Sommer auf? Haben Sie zusätzlich einen leichten Schnupfen oder gerötete Augen? Dann könnte ein Allergietest beim Arzt bzw. bei der Ärztin Klarheit bringen, da die Belastung je nach Laufstrecke variieren kann.

© Getty Images

Checkliste: Wann ärztlicher Rat sinnvoll sein kann

Husten ist meist harmlos, doch in bestimmten Situationen sollten Sie hellhörig werden. Vor allem bei:

Auffälliger Auswurf beim Husten.

Der Husten hält nach dem Joggen ungewöhnlich lange an.

Sie verspüren Schmerzen beim Atmen oder leiden unter akturer Luftnot.

Husten tritt bereits bei niedrigem Leistungsniveau und normalen Temperaturen auf.

Zusätzliche Symptome wie Lungenschmerzen oder entzündete Augen.

Hören Sie auf die Signale deines Körpers: Bei Schmerzen oder anhaltender Atemnot ist ein ärztlicher Check-up der einzige Weg zurück zu einem sicheren Training!