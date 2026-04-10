Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
WM-Wunder: Es gibt wieder Tickets für die Österreich-Spiele!
© zeidler

Letzte Chance

WM-Wunder: Es gibt wieder Tickets für die Österreich-Spiele!

Von
10.04.26, 11:32
Teilen

Die FIFA überrascht die Fußball-Fans und schaltet jetzt doch plötzlich wieder Karten frei.  

Am 1. April (kein Scherz) öffnete die FIFA den freien Verkauf für die Fußball-WMund somit auch für unsere Spiele gegen Jordanien (16. Juni), Argentinien (22. Juni) und Algerien (27. Juni). Für die Fans war die Aufgabe allerdings fast noch schwieriger als sie für unser Team in den USA werden könnte. Bis zu vier Stunden Zittern im Ticket-Warteraum und dann die Schockmeldung: alle der 92.900 Karten für den Kracher gegen Argentinien sind bereits weg!

WM-Wunder: Es gibt wieder Tickets für die Österreich-Spiele!
© Getty Images

WM-Wunder: Es gibt wieder Tickets für die Österreich-Spiele!
© Getty Images

Santa Clara Levi's Stadium
© Getty

Auftakt in Santa Clara (o.), gegen Messi in Dallas (u.)
AT&T-Stadium Arlington
© Getty

3. Gruppenspiel in Kansas City (u.)
Arrowhead Stadium, Kansas City
© Getty

  
Am 2. April um 7 Uhr früh waren dann sämtliche der 104 WM-Spiele „ausverkauft“. Auch die beiden restlichen Österreich-Partien. Doch jetzt gibt’s das große WM-Wunder! Für über 50 Spiele (!) sind auf Fifa.com nun plötzlich doch wieder regulär Karten erhältlich. Auch für unseren so wichtigen WM-Auftakt in Santa Clara, Kalifornien gegen Jordanien (17. Juni) und für das Entscheidungs-Spiel in Kansas City gegen Algerien (27. Juni). Da gibt’s jeweils noch ein paar Tausend Karten. Zum Preis von140 bis 620 Dollar.

WM-Wunder: Es gibt wieder Tickets für die Österreich-Spiele!
© Fifa.com

Jede Menge Karten gegen Algerien (o.) Phantasie-Preise für Argentinien-Match (u.)

WM-Wunder: Es gibt wieder Tickets für die Österreich-Spiele!
© Fifa.com

Wer freilich am 22. Juni in Dallas beim heißbegehrten Top-Spiel gegen Argentinien dabei sein will muss aktuell freilich noch zittern bzw. ganz tief in die Tasche greifen. Die Karten gibt’s zur Zeit nämlich nur am „Weiterverkaufs-/Tauschmarktplatz“ der FIFA. Und das zu Phantasie-Preisen von bis zu 57.500 Dollar!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen