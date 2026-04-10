WM-Wunder: Es gibt wieder Tickets für die Österreich-Spiele!

Die FIFA überrascht die Fußball-Fans und schaltet jetzt doch plötzlich wieder Karten frei.

Am 1. April (kein Scherz) öffnete die FIFA den freien Verkauf für die Fußball-WMund somit auch für unsere Spiele gegen Jordanien (16. Juni), Argentinien (22. Juni) und Algerien (27. Juni). Für die Fans war die Aufgabe allerdings fast noch schwieriger als sie für unser Team in den USA werden könnte. Bis zu vier Stunden Zittern im Ticket-Warteraum und dann die Schockmeldung: alle der 92.900 Karten für den Kracher gegen Argentinien sind bereits weg!

© Getty Images

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Auftakt in Santa Clara (o.), gegen Messi in Dallas (u.)3. Gruppenspiel in Kansas City (u.)Am 2. April um 7 Uhr früh waren dann sämtliche der 104 WM-Spiele „ausverkauft“. Auch die beiden restlichen Österreich-Partien. Doch jetzt gibt’s das große WM-Wunder! Für über 50 Spiele (!) sind auf Fifa.com nun plötzlich doch wieder regulär Karten erhältlich. Auch für unseren so wichtigen WM-Auftakt in Santa Clara, Kalifornien gegen Jordanien (17. Juni) und für das Entscheidungs-Spiel in Kansas City gegen Algerien (27. Juni). Da gibt’s jeweils noch ein paar Tausend Karten. Zum Preis von140 bis 620 Dollar.

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Jede Menge Karten gegen Algerien (o.) Phantasie-Preise für Argentinien-Match (u.)

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Wer freilich am 22. Juni in Dallas beim heißbegehrten Top-Spiel gegen Argentinien dabei sein will muss aktuell freilich noch zittern bzw. ganz tief in die Tasche greifen. Die Karten gibt’s zur Zeit nämlich nur am „Weiterverkaufs-/Tauschmarktplatz“ der FIFA. Und das zu Phantasie-Preisen von bis zu 57.500 Dollar!