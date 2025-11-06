Alles zu oe24VIP
Anna Netrebko zeigt sich sehr freizügig.
© Instagram

Heißes Video

Anna Netrebko feiert Strandparty im knappen Bikini

06.11.25, 10:48
Nach ihrem umstrittenen Auftritt in der Schweiz gönnt sich die Opern-Diva einen Auszeit in wärmeren Gefilden.

Erst am Wochenende stand Anna Netrebko in Verdis "Kriegs-Oper" in Zürich auf der Bühne und musste dafür viel Kritik einstecken. In der Inszenierung wurde Zürich mit Drohnen angegriffen und unter Beschuss genommen - in Anlehnung an den Krieg in der Ukraine. Da Netrebko sich schon zu Beginn des Krieges nicht explizit von Putin distanzierte wurden immer wieder Auftritte der Sopranistin abgesagt. Auch in der Schweiz wurde der Auftritt - abgesehen von ihrer stimmlichen Brillianz - mit gemischten Gefühlen gesehen.

Anna Netrebko

Anna Netrebko

© Instagram

Die Super-Diva dürfte das allerdings relativ kalt lassen, denn sie gönnt sich gerade eine Auszeit im Süden. Am Strand posiert Netrebko im grünen Bikini mit einem Cocktail-Schirmchen im Mund und legt für die Kamera ein Tänzchen hin. Wo genau sie sich aufhält schrieb sie aber in der Story nicht dazu.

