Anna Netrebko feiert Strandparty im knappen Bikini

Erst am Wochenende stand Anna Netrebko in Verdis "Kriegs-Oper" in Zürich auf der Bühne und musste dafür viel Kritik einstecken. In der Inszenierung wurde Zürich mit Drohnen angegriffen und unter Beschuss genommen - in Anlehnung an den Krieg in der Ukraine. Da Netrebko sich schon zu Beginn des Krieges nicht explizit von Putin distanzierte wurden immer wieder Auftritte der Sopranistin abgesagt. Auch in der Schweiz wurde der Auftritt - abgesehen von ihrer stimmlichen Brillianz - mit gemischten Gefühlen gesehen.

Heißes Tänzchen

Die Super-Diva dürfte das allerdings relativ kalt lassen, denn sie gönnt sich gerade eine Auszeit im Süden. Am Strand posiert Netrebko im grünen Bikini mit einem Cocktail-Schirmchen im Mund und legt für die Kamera ein Tänzchen hin. Wo genau sie sich aufhält schrieb sie aber in der Story nicht dazu.