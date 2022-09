Berlusconi ist jetzt auf Tiktok

Italiens Ex-Premier ist jetzt auf Tiktok aktiv und will so die jungen Wähler ansprechen.

Italiens Ex-Premier hat auf TikTok debütiert. Der Medienunternehmer und Vorsitzende der rechtskonservativen Partei Forza Italia zeigte sich in seinem ersten TikTok-Video in einem dunklen Anzug an seinem Schreibtisch. Der 85-Jährige führt den Wahlkampf verstärkt auf Sozialen Netzwerken und vermeidet auch wegen seiner angeschlagenen Gesundheit größere Wahlkampfauftritte.

Dank seines persönlichen Engagements im Wahlkampf hoffe er, seine Partei auf 20 Prozent der Stimmen zu bringen. Derzeit liegt die Forza Italia laut Umfragen bei circa zehn Prozent. "Ich habe diesen Kanal geöffnet, um über Themen zu sprechen, die Forza Italia und mir am Herzen liegen und die die Jugend betreffen. Wir werden über Ihre Zukunft sprechen, ich werde Ihnen sagen, wie ich Italien zu einem Land machen will, das Ihnen neue Chancen bietet und in dem Sie Ihre Träume verwirklichen können", sagte Berlusconi.