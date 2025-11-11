„Die My Love“: Jennifer Lawrence mit Cellulite auf Oscar-Kurs

Jennifer Lawrence startet nach der Babypause mit „Die My Love“ wieder durch und spielt dabei ab 13. November eine Jungmama die immer tiefer in den Wahnsinn rutscht

„Ich wusste, dass ich den Film drehen würde, und ich wusste auch, dass ich ein zweites Kind wollte!“ Hochschwanger stand Jennifer Lawrence für ihren neuen Film „Die My Love“ vor der Kamera. „Ich bin mir immer noch nicht sicher, was Schauspielerei war und was einfach nur ich als Mutter“, erklärt sie ihre Rolle der angehenden Autorin Grace, die nach der Geburt ihres Kindes immer tiefer in eine Psychose rutscht und damit auch Ehemann Jackson(Robert Pattinson) an den Rand des Wahnsinns treibt.

Denn Grace scheitert ab 13. November bei uns im Kino nicht am Muttersein sondern an der Isolation, der sexuellen Ablehnung ihres Mannes, dem Haushalt – und am Druck, allen Rollen gleichzeitig gerecht zu werden. „Beim Dreh stellte mich gerade die Mutterschaft vor besondere Herausforderungen“, erzählt Lawrence.“ Als Mutter war es natürlich sehr schwer für mich, zwischen dem, was ich tun würde, und dem, was sie tun würde, zu unterscheiden. Es war einfach herzzerreißend.“

Spannend: Lawrence ist als Grace im aufwühlenden Filmdrama oft nackt zu sehen. Und das mit Schwangerschaftsstreifen und Cellulite. Regisseurin Lynn Ramsey wollte diese Nahaufnahmen später retuschieren: Doch Lawrence lehnte dankend ab: „Das ist mein Arsch, der sieht halt so aus." Eine Haltung, die ihr ihre fünfte Oscarnominierung und den zweiten Oscar nach „Silver Linings „ (2013) einbringen könnte.