Frühstart für „Stranger Things“ nach Vorwürfen & Kuschelkurs

Netflix liefert den Serien-Hammer des Jahres und stellt die ersten 5 Minuten vom "Stranger Things" Finale schon online. Nach der Weltpremiere, wo Bobby Brown trotz aller Vorwürfe mit David Harbour kuschelte.

Ein Traumkleid aus Transparenz und Gothic, dazu unerwartete Nähe mit David Harbour, den sie ja zuletzt mit großen Vorwürfen - Stichwort: Mobbing & Belästigung - konfrontierte. Hammer-Auftritt von Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere der 5. Staffel von Stranger Things im Chinese Theatre in Hollywood, bei der sie überraschenderweise über alle Aufregung hinwegkuschelte. Herzliche Umarmung, Späße und vertraute Innigkeiten mit Harbour. Dazu verlor man kein einziges Wort über die Gerüchte.

© Getty Images

© Getty Images

Zeigte aber große Emotionen zum ab 27. November gezündeten Serien-Finale. „Es ist schwer nach neun Jahren von der Serie Abschied zu nehmen. Eleven hat mich sehr geprägt und inspiriert.“ kämpfte Brown mit den Tränen. Ähnlich erging es Harbour, der ihren Adoptivvater Polizeichef Jim Hopper spielt.

© Getty Images

Winona Ryder (o.) und Noah Schnapp (u.) bei der "Stranger Things" Premiere

© Getty Images



Nach der Weltpremiere, bei der natürlich auch Winona Ryder, Linda Hamilton oder Noah Schnapp am Red Carpet glänzten, schenkte Netflix den Fans gleich einen Frühstart und stellte die ersten fünf Minute des sehnsüchtig erwarteten Serien-Finales ins Netz. Und die startet mit einer Riesen-Überraschung: Rückblick ins Jahr 1983. Sechs Tage, nachdem der junge Will Byers (Noah Schnapp) in der ersten Staffel verschollen war.

© Getty Images

© Netflix

Ab 27. November wird die fünfte und letzte Staffel dann in drei Teilen veröffentlicht: Die ersten vier Folgen gibt’s am 27. 11.. Der 2. Teil folgt am 26. Dezember, und die allerletzte Folge wird zu Silvester zeitgleich zum Streaming-Angebot sogar im Kino gezeigt.