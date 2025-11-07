Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. TV
Frühstart für „Stranger Things“ nach Vorwürfen & Kuschelkurs
© Netflix

TV-Paukenschlag

Frühstart für „Stranger Things“ nach Vorwürfen & Kuschelkurs

Von
07.11.25, 11:44
Teilen

Netflix liefert den Serien-Hammer des Jahres und stellt die ersten 5 Minuten vom "Stranger Things" Finale schon online. Nach der Weltpremiere, wo Bobby Brown trotz aller Vorwürfe mit David Harbour kuschelte.  

Ein Traumkleid aus Transparenz und Gothic, dazu unerwartete Nähe mit David Harbour, den sie ja zuletzt mit großen Vorwürfen - Stichwort: Mobbing & Belästigung - konfrontierte. Hammer-Auftritt von Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere der 5. Staffel von Stranger Things im Chinese Theatre in Hollywood, bei der sie überraschenderweise über alle Aufregung hinwegkuschelte. Herzliche Umarmung, Späße und vertraute Innigkeiten mit Harbour. Dazu verlor man kein einziges Wort über die Gerüchte.

Frühstart für „Stranger Things“ nach Vorwürfen & Kuschelkurs
© Getty Images

Frühstart für „Stranger Things“ nach Vorwürfen & Kuschelkurs
© Getty Images

Zeigte aber große Emotionen zum ab 27. November gezündeten Serien-Finale. „Es ist schwer nach neun Jahren von der Serie Abschied zu nehmen. Eleven hat mich sehr geprägt und inspiriert.“ kämpfte Brown mit den Tränen. Ähnlich erging es Harbour, der ihren Adoptivvater Polizeichef Jim Hopper spielt.

Frühstart für „Stranger Things“ nach Vorwürfen & Kuschelkurs
© Getty Images

Winona Ryder (o.) und Noah Schnapp (u.) bei der "Stranger Things" Premiere

Frühstart für „Stranger Things“ nach Vorwürfen & Kuschelkurs
© Getty Images


Nach der Weltpremiere, bei der natürlich auch Winona Ryder, Linda Hamilton oder Noah Schnapp am Red Carpet glänzten, schenkte Netflix den Fans gleich einen Frühstart und stellte die ersten fünf Minute des sehnsüchtig erwarteten Serien-Finales ins Netz. Und die startet mit einer Riesen-Überraschung: Rückblick ins Jahr 1983. Sechs Tage, nachdem der junge Will Byers (Noah Schnapp) in der ersten Staffel verschollen war.

Frühstart für „Stranger Things“ nach Vorwürfen & Kuschelkurs
© Getty Images

Frühstart für „Stranger Things“ nach Vorwürfen & Kuschelkurs
© Netflix

Ab 27. November wird die fünfte und letzte Staffel dann in drei Teilen veröffentlicht: Die ersten vier Folgen gibt’s am 27. 11.. Der 2. Teil folgt am 26. Dezember, und die allerletzte Folge wird zu Silvester zeitgleich zum Streaming-Angebot sogar im Kino gezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden