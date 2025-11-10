Alles zu oe24VIP
Michael Jackson stürzt Taylor Swift vom Thron
Michael Jackson stürzt Taylor Swift vom Thron

10.11.25, 11:38 | Aktualisiert: 10.11.25, 12:43
Mega-Hype um den neuen Jackson-Film „Michael“. Der erste Trailer lässt Hollywood erzittern und stellt sogar Taylor Swift in den Schatten. Meistgesehener Musik-Trailer aller Zeiten.  

96,1 Millionen Views in den ersten 24 Stunden. Mit dem Trailer für ihren Konzertfilm „The Eras Tour“ fuhr Taylor Swift 2023 einen weiteren ihrer unzähligen Rekorde ein. Jetzt wurde die Pop-Königin entthront. Und das vom „King Of Pop“. Der erste Trailer für das ebenso heiß ersehnte, wie umstrittene Michael Jackson Biopic „Michael“ wurde am ersten Tag nämlich gleich 116,2 Millionen Mal geklickt. Neuer Weltrekord für einen Musikfilm-Trailer und neuer Rekord für das Studio „Lionsgate“, das ja immerhin Blockbuster wie „Die Tribute von Panem“ oder „Twilight“ produzierte.

Michael Jackson stürzt Taylor Swift vom Thron
Michael Jackson stürzt Taylor Swift vom Thron
Das Biopic, bei dem Jackos 27-jähriger Neffe Jaafar Jackson die Hauptrolle spielt, erzählt ab 26. Juni die Geschichte von Michael Jacksons Leben abseits der Musik und zeichnet seinen Weg von der Entdeckung seines außergewöhnlichen Talents als Frontmann der Jackson Five bis hin zum visionären Künstler nach.

Michael Jackson stürzt Taylor Swift vom Thron
Michael Jackson stürzt Taylor Swift vom Thron
„Der Film beleuchtet sowohl sein Leben abseits der Bühne als auch einige der legendärsten Auftritte seiner frühen Solokarriere und bietet dem Publikum einen nie dagewesenen Einblick in Michael Jacksons Leben. Hier beginnt seine Geschichte.“ heißt es dazu in der offiziellen Inhaltsangabe

