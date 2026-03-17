Sohn (16) starb bei Autounfall vor Augen seiner Mutter

Eine 20-Jährige geriet mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und löste damit ein furchtbares Familiendrama aus: Die junge Lenkerin krachte frontal gegen Wagen einer 42-Jährigen - deren Teenager-Sohn wurde eingeklemmt und starb.

Stmk. Ein 16-Jähriger ist Dienstagfrüh bei einer Kollision zweier Pkw im oststeirischen Weiz ums Leben gekommen. Eine 20-Jährige war kurz nach 5.30 Uhr auf der Rechberg Straße (B64) in Richtung St. Ruprecht an der Raab unterwegs, als sie vermutlich bei einem misslungenen Überholmanöver auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal gegen den Wagen einer 42-Jährigen stieß, die ihren Sohn am Beifahrersitz mit hatte. Der Bursche wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle, hieß es seitens der Polizei.

Die 42-jährige Mutter aus dem Bezirk Weiz wurde verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Weiz gebracht. Die Unfallverursacherin, sie kommt ebenso aus dem Bezirk Weiz, kam mit leichten Verletzungen davon. Der Verkehr auf der B64 war für die Aufräumarbeiten etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.