Nächster Feuerwehr-Einsatz wegen Dachausbau

Wieder Großalarm wegen eines Dachgeschoßausbaus - diesmal in Favoriten. Hier war es zum Glück nur ein Entstehungsbrand, der schnell gelöscht werden konnte.

Wien. Die Katastrophe mit vier toten Bauarbeitern, die in der Porzellangasse bei einem Dachausbau - sechs Luxuswohnungen auf zwei Etagen mit Blick über den Alsergrund - ist noch keine 24 Stunden her, da wurden die von den Geschehnissen im 9. Bezirk durchaus traumatisierten Florianis zum nächsten Einsatz am Dach eines Miethauses in Favoriten gerufen.

© Viyana Manset Haber

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Betroffen war diesmal ein Miethaus am Paltramplatz, das schon einmal in die Schlagzeilen geraten war, weil hier Bewohner vor bzw. im Zuge von Bauarbeiten ohne Heizung, ohne versperrte Haustüre und umgeben von Schutt. Seit die letzten Altmieter ausgezogen sind, werden jetzt 47 Wohnungen von Grund auf saniert und am Dach kommen 12 weitere Objekte für den florierenden Immobilienmarkt.

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Mittwochmittag kamen dann plötzlich fünf Feuerwehrautos mit 24 Einsatzkräften und vorsorglich auch die Rettung vor Ort , die zum Glück auf eine weit weniger dramatische Lage wie ihre Kollegen am Vortag trafen: Bei Flämmarbeiten war es zu einem Entstehungsbrand gekommen, der in kürzester Zeit gelöscht werden konnte. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Berufsrettung konnte unverrichteter Dinge wieder abziehen, da es keine Verletzten gab.