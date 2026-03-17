Baustellen-Drama in Wien! Gerüst eingestürzt - Arbeiter in Lebensgefahr

Im 9. Bezirk läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei, Feuerwehr und Rettung. Auf einer Baustelle in einem Altbau stürzten Gerüstteile und Schalung ein - Verschüttete und Todesopfer wurden befürchtet. Ein Mann (45) wurde schwer verletzt.

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Wien. Passiert ist der mutmaßliche Baustellenunfall in Zusammenhang mit einem eingestürzten Gerüst in der Porzellangasse 24 beim Bauernfeldplatz: Hier läuft seit einigen Monaten der Dachgeschoßausbau für ein neues Projekt am Alsergrund - auf zwei Ebenen werden sechs Luxuswohnungen mit Balkonen, Loggien und Blick über den historischen Alsergrund geschaffen. Fertigstellung für das Vorhaben, das unter anderem auf Facebook gut dokumentiert wird. war im Frühjahr 2027.

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Befürchtet wurde zunächst, dass mehrere Unfallopfer verschüttet worden sind, was sich vorerst zum Glück doch nicht bestätigt hat. Laut Berufsfeuerwehr Wien arbeiteten die Einsatzkräfte mit Händen und mit Geräten an der Suche und Befreiung möglicher Verschüttete, sogar Drohnen sollen im Einsatz sein. Insgesamt waren 100 Einsatzkräfte und 30 Fahrzeuge vor Ort.

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Der schwer verletzte Arbeiter lag den Angaben zufolge mehrere Minuten am Unfallort, ehe er geborgen werden konnte. Laut der Berufsrettung wurden bei dem 45-Jährigen schwere Kopfverletzungen und ebensolche der Wirbelsäule festgestellt, wie auch Frakturen an den Armen.

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Laut X (vormals Twitter) informiert die Polizei Wien, dass derzeit Verkehrssperren errichtet wurden und appelliert an die Autofahrer, die betroffenen Straßen großräumig zu umfahren. Gleich mehrere Bereiche wurden großräumig abgesperrt: die Kreuzungen Liechtensteinstraße/Thurngasse, Porzellangasse/Grünentorgasse sowie der Bereich rund um den Bauernfeldplatz.