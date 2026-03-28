Skigebiete in NÖ nach Wintereinbruch bis Ostern im Vollbetrieb

70 Zentimeter Neuschnee am Hochkar

St. Pölten. Der späte Wintereinbruch beschert den Skigebieten in Niederösterreich in den Osterferien noch einmal Vollbetrieb. Am Hochkar seien bis zu 70 Zentimeter Neuschnee dazugekommen, wodurch dem Pistenspaß bis zum Ostermontag am 6. April nichts im Wege stehe, sagte Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH.

Während das Hochkar von den spätwinterlichen Bedingungen profitiere, zwinge das Wetter manche Bergerlebniszentren in den Wiener Alpen zu einer kurzfristigen Planänderung, so Redl. In der Wexl Arena St. Corona am Wechsel wurde der Saisonstart auf den 3. April verschoben. Die Erlebnisalm Mönichkirchen wird den Sommerbetrieb voraussichtlich am 25. April aufnehmen.