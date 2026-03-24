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Enzis im Museumsquartier 25-Jahre-Jubiläums-Edition
© APA/ROLAND SCHLAGER

Outdoor-Möbel

Zum 25. Jubiläum: Neue Enzis fürs Museumsquartier

24.03.26, 13:33
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Die brandneuen Outdoor-Sitzgelegenheiten laden ab sofort in Punschkrapferlrosa und Sodazitrongelb zum Verweilen ein. 

Zwar kündigt sich für die nächsten Tage ein Wettertief an, die Enzis im Museumsquartier (MQ) in Wien laden dennoch bereits zum Verweilen ein. Die "Jubiläumsedition" der ikonischen Möbel anlässlich 25 Jahre nlässlich 25 Jahre MQ wurde am Dienstag aufgestellt und präsentiert sich in zwei Farben, ausgewählt über eine Online-Abstimmung: in Punschkrapferlrosa und Sodazitrongelb.

Enzis im Museumsquartier 25-Jahre-Jubiläums-Edition
© APA/ROLAND SCHLAGER

Das MQ lädt Besucherinnen und Besucher am 16. April von 17 bis 18 Uhr zur "What's your taste? Enzi Photochallenge" ein. Gekleidet in Rosa oder Gelb können diese mit einer 360-Grad-Glam-Cam Clips aufnehmen und auf Social Media teilen. Dann sollten auch die Temperaturen wieder passen.

Enzis im Museumsquartier 25-Jahre-Jubiläums-Edition
© APA/ROLAND SCHLAGER

Die ersten Enzis waren 2003 im Rahmen von "Winter im MQ" als Iglus in die Höfe eingezogen. Im anschließenden Sommer wurden sie dann als Sitz- und Liegegelegenheit aufgestellt. Seither sind sie nicht mehr aus dem MQ wegzudenken.

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