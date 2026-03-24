Bank auf Linzer Unigelände überfallen

Der 67-Jährige verweigerte die Aussage.

Linz. Aufregung am Uni-Campus: In Linz ist Dienstagmittag auf dem Gelände der Johannes Kepler Uni eine Bank überfallen worden.

Die Fahndung war erfolgreich: Kurze Zeit später sei "im Nahbereich ein 67-jähriger festgenommen worden", so die Polizei. Der Verdächtige habe bisher die Aussage verweigert, mehr war vorerst nicht bekannt.