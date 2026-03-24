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Bank auf Linzer Uni überfallen
© fotokerschi.at

Fahnundungserfolg

Bank auf Linzer Unigelände überfallen

24.03.26, 14:12
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Der 67-Jährige verweigerte die Aussage. 

Linz. Aufregung am Uni-Campus: In Linz ist Dienstagmittag auf dem Gelände der Johannes Kepler Uni eine Bank überfallen worden.

Die Fahndung war erfolgreich: Kurze Zeit später sei "im Nahbereich ein 67-jähriger festgenommen worden", so die Polizei. Der Verdächtige habe bisher die Aussage verweigert, mehr war vorerst nicht bekannt.

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