Bank auf Linzer Unigelände überfallen

Der 67-Jährige verweigerte die Aussage.
Linz. Aufregung am Uni-Campus: In Linz ist Dienstagmittag auf dem Gelände der Johannes Kepler Uni eine Bank überfallen worden.
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Die Fahndung war erfolgreich: Kurze Zeit später sei "im Nahbereich ein 67-jähriger festgenommen worden", so die Polizei. Der Verdächtige habe bisher die Aussage verweigert, mehr war vorerst nicht bekannt.