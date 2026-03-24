Salzburger Bauunternehmen GTB Bau pleite und vor Betriebsende

28 Dienstnehmer und mindestens 180 Gläubiger sind betroffen.

Anif. Über die GTB Bau GmbH mit Sitz in Anif (Flachgau) ist am Dienstag am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das 1979 gegründete Unternehmen schafft keine Einhaltung laufender Zahlungsverpflichtungen mehr. Von der Insolvenz sind nach Angaben der Kredit- und Gläubigerschutzverbände 28 Dienstnehmer und mindestens 180 Gläubiger betroffen. Die Gesamtverbindlichkeiten dürften bei rund sieben Mio. Euro liegen. Die GTB Bau soll nicht fortgeführt werden.

Die Höhe der Aktiva lässt sich noch nicht genau beziffern. Als Ursachen für die Insolvenz führt das Unternehmen Kalkulationsfehler, gestiegene Materialkosten, Liquiditätsprobleme infolge verzögerter und ausfallender Zahlungen sowie die schwache Auftragslage in der Baubranche an. Die Suche nach einem Investor sei gescheitert. Die GTB Bau habe laut dem Alpenländischen Kreditorenverband AKV darum bereits im Eröffnungsantrag einer Unternehmensschließung zugestimmt.

Das Unternehmen ist vor allem im Ingenieur- und Industriebau und im Kanal- und Leitungsbau tätig und hat etwa für die ÖBB, die Asfinag oder die Landesregierungen in Salzburg und Oberösterreich zahlreiche Bauwerke umgesetzt. Im oberösterreichischen Vöcklabruck betreibt die GTB Bau eine Filiale.