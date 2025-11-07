Alles zu oe24VIP
Immobilienentwickler

Pleitewelle: Zwei Großinsolvenzen schocken Salzburg

07.11.25, 16:05
Bis zu einem Dutzend Projekt- und Tochtergesellschaften sind von der Pleite betroffen.

Die Insolvenz zweier Immobilienentwickler aus dem Salzburger Pongau zieht weite Kreise. Nachdem Ende Oktober über die "Oberreiter Holding" aus Flachau und die "Hausbacher Gruppe" aus St. Johann im Pongau auf Antrag von Gläubigern ein Konkursverfahren eingeleitet worden ist, sind mittlerweile auch acht gemeinsame Projektgesellschaften betroffen. In Summe dürften die Passiva bei mindestens 25 Mio. Euro liegen.

Am Donnerstag wurden am Landesgericht Salzburg Verfahren über die Golden Lodges Pitztal GmbH (rund 3 Mio. Euro Passiva), die Golden Lodges City Center Rauris GmbH (2,8 Mio. Euro), die E und I Projekt GmbH (3,4 Mio. Euro) sowie die Lebensraum Salzburg (2,3 Mio. Euro) eröffnet. Am Freitag folgten Verfahren über die Alpen Residenz Altenmarkt GmbH (3,9 Mio. Euro), die Bergblick Altenmarkt GmbH (2,8 Mio. Euro), die OHB Wagrain Living GmbH (1,7 Mio. Euro) und die Sonnen Residenz Altenmarkt GmbH (4,6 Mio. Euro). Für eine weitere Gesellschaft wurde ein Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt.

Noch keine Angaben zu Aktiva: Zwei Masseverwalter prüfen

"Ob es noch weitere Eröffnungen geben wird, können wir noch nicht sagen", sagte Ines Kurz vom KSV1870 zur APA. Die Angaben der beiden Dachunternehmen müssten noch geprüft werden. Angaben zu den Aktiva gibt es nicht, die Grundstücke für die geplanten touristischen Bauprojekte dürften aber im Besitz der Gesellschaften sein. Auch die genaue Höhe der Verbindlichkeiten der zwei Dachgesellschaften ist noch offen. Beiden gehört auch ein gemeinsamer Bauträger, der Hausbacher Gruppe zudem ein Bauunternehmen.

Das Gros der insolventen Projektgesellschaften sind 50-50-Töchter der Hausbacher Gruppe und der Oberreiter Holding. Für jedes Immobilienprojekt wurde dabei eine eigene Gesellschaft gegründet. Wie die Kreditschutzverbände KSV1870 und AKV informierten, wurden als Ursachen für die Insolvenzen die Coronapandemie sowie die schwierige Situation auf dem Projektentwicklungs- und Immobilienmarkt genannt. Man habe geplante Großprojekte nicht mehr umsetzen können, da Investoren und Käufer gefehlt hätten - und bis zuletzt auch nicht gefunden wurden.

In einem Fall soll sich auch die Baulandbescheinigung nach Kauf einer Liegenschaft als falsch herausgestellt haben, die Gemeinde sei nicht bereit gewesen, entsprechende Schritte zur Bereinigung zu setzen. Zumindest die Fortführung der Oberreiter Holding sei nicht beabsichtigt.

