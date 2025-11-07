Goldene Zeiten vorbei: Golden Lodges & Co. insolvent

Laut Alpenländischem Kreditorenverband häuften die vier Unternehmen Schulden von zusammen 11,5 Millionen Euro an.

Szbg. Millionenpleiten von vier Immobilien-Projektentwicklungsgesellschaften sind am Donnerstag am Salzburger Landesgericht angemeldet worden, u.a. sind auch die „Golden Lodge“-Projekte in Rauris mit 3,4 Millionen Euro Schulden betroffen. Auch „Golden Lodges Pitztal“, „Lebensraum Salzburg“-Gmbh sowie die „E und I Projekt“-Gesellschaft sind betroffen.

Geschäftsführer der vier Gesellschaften sind zwei Pongauer Projektentwickler. Sie meldeten erst der Vorwoche mit ihren beiden Holding-Gesellschaften Insolvenz an – in einem Fall mit mehr als einer Million Euro Schulden.