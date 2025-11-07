Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Golden Lodges Rauris
© Golden Lodges Rauris

In Salzburg

Goldene Zeiten vorbei: Golden Lodges & Co. insolvent

07.11.25, 12:24
Teilen

Laut Alpenländischem Kreditorenverband häuften die vier Unternehmen Schulden von zusammen 11,5 Millionen Euro an.  

Szbg. Millionenpleiten von vier Immobilien-Projektentwicklungsgesellschaften sind am Donnerstag am Salzburger Landesgericht angemeldet worden, u.a. sind auch die „Golden Lodge“-Projekte in Rauris mit 3,4 Millionen Euro Schulden   betroffen.  Auch „Golden Lodges Pitztal“, „Lebensraum Salzburg“-Gmbh sowie die  „E und I Projekt“-Gesellschaft sind betroffen.

Geschäftsführer der vier Gesellschaften sind zwei Pongauer Projektentwickler. Sie meldeten erst der Vorwoche mit ihren beiden Holding-Gesellschaften Insolvenz an – in einem Fall mit mehr als einer Million Euro Schulden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden