Das Wetter-Wochenende im Überblick: Wo es in Österreich wie viel geschneit hat

In Österreich gab es am gestrigen Freitag einen markanten Wintereinbruch mit teils massiven Neuschneemengen, während der heutige Samstag im Großteil des Landes eine Wetterberuhigung brachte.

Am Freitag zog eine Kaltfront über das Land. Besonders der Westen und die Staulagen in Niederösterreich waren betroffen:

Arlberg-Region: Spitzenwerte von bis zu 74 cm in Warth am Arlberg und 39 cm in Langen am Arlberg.

Spitzenwerte von bis zu 74 cm in Warth am Arlberg und 39 cm in Langen am Arlberg. Tirol: In Seefeld fielen ca. 43 cm, und selbst in tieferen Lagen wie dem Inntal bei Innsbruck wurden ungewöhnliche 15 bis 20 cm gemessen.

In Seefeld fielen ca. 43 cm, und selbst in tieferen Lagen wie dem Inntal bei Innsbruck wurden ungewöhnliche 15 bis 20 cm gemessen. Niederösterreich (Mostviertel/Voralpen): In Annaberg gab es ca. 60 cm Neuschnee, in Kernhof etwa 39 cm. In den Staulagen der Ybbstaler Alpen (z. B. Hochkar) wurden bis zu 70 cm gemessen.

In Annaberg gab es ca. 60 cm Neuschnee, in Kernhof etwa 39 cm. In den Staulagen der Ybbstaler Alpen (z. B. Hochkar) wurden bis zu 70 cm gemessen. Vorarlberg: Silvretta Montafon meldete rund 30 cm Neuschnee am Berg.

Heute wenig Neuschnee

Heute hat sich das Wetter weitgehend beruhigt. Größere Neuschneemengen gab es kaum noch:

Ostalpen: Am Morgen fielen im östlichen Bergland noch letzte Schneeflocken (wenige Zentimeter), die jedoch rasch abklangen.

Am Morgen fielen im östlichen Bergland noch letzte Schneeflocken (wenige Zentimeter), die jedoch rasch abklangen. Skigebiete: In Regionen wie Zell am See-Kaprun wurden für heute nur noch geringfügige Mengen von ca. 1 bis 4 cm verzeichnet.

So wird das Wetter heute

Im Osten überwiegen heute meist die Wolken und am Vormittag schneit es auch noch zeitweise ein wenig. Überall sonst scheint meist die Sonne, allerdings ziehen im Westen am Nachmittag bereits Wolkenfelder der nächsten Störungszone auf. Niederschläge breiten sich erst in der Nacht aus. Der Wind kommt schwach bis mäßig, im Osten und Südosten lebhaft bis kräftig, aus West bis Nord.

Tageshöchsttemperaturen 5 bis 13 Grad.

Nächster Schneefall kündigt sich an

Für den morgigen Sonntag wird bereits die nächste Kaltfront mit Neuschnee (ca. 5–15 cm in den Bergen) erwartet.

Von kurzen Auflockerungen im Süden abgesehen ist der Himmel oft wolkenverhangen und vor allem entlang und nördlich der Alpen sowie im Osten sind zeitweise Niederschläge einzuplanen. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 500 und 900m Seehöhe. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten und Südosten lebhaft bis stark, aus West bis Nord.

Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 4 und plus 6 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 3 und 11 Grad.