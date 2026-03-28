Iran-Krieg-Schock: Österreicher voll auf der Konsum-Bremse

Der Iran-Krieg hat massive Auswirkungen auf unsere Wirtschaft - es könnte schlimmer als beim Ukraine-Krieg werden.
Die Österreicher steigen massiv auf die Konsumbremse. Wie das wöchentliche Österreich-Radar der Lazarsfeld-Gesellschaft für oe24 (1.000 Befragte vom 23. bis 24. 3.) zeigt, wollen bereits 47 % der Befragten ihr Konsumverhalten im Vergleich zum Vorjahr ändern. Neben den steigenden Energiepreisen ist das eine weitere Hiobsbotschaft für die heimische Wirtschaft, es droht ein Rückfall in die Rezession.
Vor einer Woche war die Konsumbremse zwar noch bei 49 % gelegen - tendenziell steigt der Pessimismus aber wieder. Mit 47 % ist man nicht mehr weit von den Höchstwerten des Herbstes 2022 entfernt, als nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine die Konsumbremse auf 52 % angestiegen war.
Dabei hatte sich der Pessimismus und damit die Gesamtsituation wieder halbwegs beruhigt gehabt. Mitte 2025 hatten sogar nur noch 37 % gesagt, sie würden ihr Konsumverhalten einschränken - damit ist der Wert in den letzten acht Monaten um 10 Prozentpunkte gestiegen. Der Rückgang des Wachstums könnte damit bei längerer Dauer des Iran-Krieges durchaus die Auswirkungen des Ukraine-Krieges übertreffen...