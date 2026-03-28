Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Pessimismus
© Getty Images (Symbolbild)

Umfrage

Iran-Krieg-Schock: Österreicher voll auf der Konsum-Bremse

28.03.26, 07:08
Teilen

Der Iran-Krieg hat massive Auswirkungen auf unsere Wirtschaft - es könnte schlimmer als beim Ukraine-Krieg werden.

Die Österreicher steigen massiv auf die Konsumbremse. Wie das wöchentliche Österreich-Radar der Lazarsfeld-Gesellschaft für oe24 (1.000 Befragte vom 23. bis 24. 3.) zeigt, wollen bereits 47 % der Befragten ihr Konsumverhalten im Vergleich zum Vorjahr ändern. Neben den steigenden Energiepreisen ist das eine weitere Hiobsbotschaft für die heimische Wirtschaft, es droht ein Rückfall in die Rezession.

pessimismus260326
© oe24

Vor einer Woche war die Konsumbremse zwar noch bei 49 % gelegen - tendenziell steigt der Pessimismus aber wieder. Mit 47 % ist man nicht mehr weit von den Höchstwerten des Herbstes 2022 entfernt, als nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine die Konsumbremse auf 52 % angestiegen war.

Pessimistenkurve
© oe24

Dabei hatte sich der Pessimismus und damit die Gesamtsituation wieder halbwegs beruhigt gehabt. Mitte 2025 hatten sogar nur noch 37 % gesagt, sie würden ihr Konsumverhalten einschränken - damit ist der Wert in den letzten acht Monaten um 10 Prozentpunkte gestiegen. Der Rückgang des Wachstums könnte damit bei längerer Dauer des Iran-Krieges durchaus die Auswirkungen des Ukraine-Krieges übertreffen...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen