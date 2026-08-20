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Erste Acts 2027

Frequency-Knall: Tokio Hotel rocken in St. Pölten

Thomas Zeidler-Künz
von
Zwei Musiker von Tokio Hotel treten mit Gitarre und auffälligem Kostüm auf einer Bühne auf.
© WireImage
Das Frequency lässt gerade 140.000 Fans in St. Pölten abrocken. Jetzt sind die ersten Acts für 2027 fix: Nächstes Jahr kommen AnnenMayKantereit, CRO, Tokio Hotel & Bibiza
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Freibier, Regen und Hitfeuerwerk. Das Frequency 2026 in St. Pölten ist gerade erst gestartet - und schon darf man sich auf das nächste Jahr freuen.

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Denn Veranstalter Harry Jenner gab am Donnerstag zwischen den Auftritten von Lorde und Kraftklub schon die ersten Highlights für das kommende Frequency, das vom 19. August bis 21. August 2027 über die Bühne geht, bekannt: u.a. AnnenMayKantereit, CRO, Tokio Hotel und der Wiener Strizzi-Rocker Bibiza!

Die ersten Frequency-Acts 2027
  • AnnenMayKantereit
  • CRO
  • Tokio Hotel
  • Bibiza
  • FiNCH
  • Blumengarten
  • Vicky
  • GReeeN
  • Amistat
  • Mathea

Tickets ab Montag

Die Tickets für Frequency 2027 gibt’s bereits morgen, Freitag ab 13.00 Uhr vor Ort am Frequency bei der Townhall in der Nähe der Green Stage und das zum besonderen "Loyalty Preis", billiger als überall sonst. Zeitgleich sind alle weiteren Ticketkategorien auch online verfügbar.

Cool: Alle, die vor Ort einen vollen Müllsack zurückgeben, bekommen zusätzlich dazu "Karmapunkte" in Form eines 5 Euro Gutscheins, der für die Early Bird Phase eingelöst werden kann. Das ist allerdings erst ab Montag möglich und nicht auf den "Loyalty Preis" anwendbar.

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