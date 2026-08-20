Frequency startete mit Freibier

140.000 Fans feiern jetzt in St. Pölten die größte Pop-Party des Sommers. Schon zum Auftakt mit Lovehead wurde es am Donnerstag feuchtfröhlich.

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Nach zwei hochprozentigen Tagen des Vorglühens an der Traisen wurde es am Donnerstag um 13.25 Uhr für die Fans endlich ernst: Das heimischen Indie-Girl-Trio Lovehead eröffneten das Frequency Festival. Und auch da stand der Alk im Vordergrund: Es gab nämlich Freibier! Und das lockte doch schon einige Tausende Fans zur Space-Stage. Abrocken mit Gerstensaft und Hits wie "Erdnussallergie"

© Thomas Zeidler

Ein feuchtfröhlicher Start für die größte Pop-Party des Sommers, die auch heuer wieder 140.000 Fans nach St. Pölten lockt. Und 50 Topstars. So gib‘s noch heute u.a. Zara Larsson, die ja mit "Lush Life" den TikTok-Sommerhit lieferte, die coolen Indie-Rockern von Fontaines D.C und das heißersehnte Österreich-Debüt von Lorde („Royals“). Dazu ist zwischenzeitlich auch mit Regen zu rechnen.

© Thomas Zeidler

Als Tagesheadliner stehen ab 23.45 Uhr die deutschen Party-Rocker von Kraftklub mit ihrer brandneuen Show „Sterben in Karl-Marx-Stadt" am Programm. Als Einstimmung darauf will Veranstalter Harry Jenner schon die ersten Headliner für das nächste Frequency, das vom 19. bis 21. August 2027 über die Bühne geht, verraten.