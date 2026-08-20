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Festival-Hit

Frequency startete mit Freibier

Thomas Zeidler-Künz
von
Zwei lächelnde junge Frauen mit Getränken auf einem Outdoor-Festival bei Sonnenschein.
© Thomas Zeidler
140.000 Fans feiern jetzt in St. Pölten die größte Pop-Party des Sommers. Schon zum Auftakt mit Lovehead wurde es am Donnerstag feuchtfröhlich.
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Nach zwei hochprozentigen Tagen des Vorglühens an der Traisen wurde es am Donnerstag um 13.25 Uhr für die Fans endlich ernst: Das heimischen Indie-Girl-Trio Lovehead eröffneten das Frequency Festival. Und auch da stand der Alk im Vordergrund: Es gab nämlich Freibier! Und das lockte doch schon einige Tausende Fans zur Space-Stage. Abrocken mit Gerstensaft und Hits wie "Erdnussallergie"

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Eine Schlagzeugerin spielt und singt auf einer Bühne beim Frequency Festival.
© Thomas Zeidler

Ein feuchtfröhlicher Start für die größte Pop-Party des Sommers, die auch heuer wieder 140.000 Fans nach St. Pölten lockt. Und 50 Topstars. So gib‘s noch heute u.a. Zara Larsson, die ja mit "Lush Life" den TikTok-Sommerhit lieferte, die coolen Indie-Rockern von Fontaines D.C und das heißersehnte Österreich-Debüt von Lorde („Royals“). Dazu ist zwischenzeitlich auch mit Regen zu rechnen.

Junge Frau spielt Bassgitarre auf einer Bühne beim Frequency Festival.
© Thomas Zeidler

Als Tagesheadliner stehen ab 23.45 Uhr die deutschen Party-Rocker von Kraftklub mit ihrer brandneuen Show „Sterben in Karl-Marx-Stadt" am Programm. Als Einstimmung darauf will Veranstalter Harry Jenner schon die ersten Headliner für das nächste Frequency, das vom 19. bis 21. August 2027 über die Bühne geht, verraten.

Zwei Musikerinnen spielen Bass und Schlagzeug auf einer Festivalbühne.
© Thomas Zeidler

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