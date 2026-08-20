Erster Frequency-Eklat bei DJ Antoine

Ausgerechnet bei Star-DJ Antoine gab es beim Frequency einen Aufreger.

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Erst der 2. Act, nach Lovehead und ihrer coolen Freibier-Aktion, und schon der 1. Aufreger. Bei DJ Antoine gab’s technische Probleme.

Um 13.25 Uhr eröffnete das lässige Girl-Trio Lovehead das Frequency Festival. Um 14.20 Uhr gab es dann auch schon den ersten Aufreger! DJ Antoine hatte rund um Hits wie „Welcome to St. Tropez“ oder „Ma Cherie“ mit massiven Problemen zu kämpfen. „Mayday! Mayday! Gibt’s hier vielleicht einen Techniker?“ schimpfte er wie ein Rohrspatz und gestikulierte dazu wild herum.

Panne behoben

Trotzdem wurde er minutenlang nicht gehört. Erst nach Intervention seines Bühnenmanagers wurde die Technikpanne behoben und DJ Antoine konnte endlich sein Hitfeuerwerk in der für ihn gewohnten Qualität zünden. Auch die Hits von Oasis („Wonderwall“) oder Laura Brannigan („Gloria“).

Lange musste getüftelt werden. © Thomas Zeidler

Die Fans waren dennoch begeistert. © Thomas Zeidler

Was genau auf der Bühne passierte bzw. was DJ Antoine so in Rage geraten ließ, war freilich ganz nicht klar: Im Publikum war von etwaigen Soundproblemen nämlich nichts zu hören.