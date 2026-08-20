Sido überrascht mit neuer Maske und Kokain-Song

Am Freitag lässt Sido das Frequency Festival beben. Gut möglich dass er sich bei seiner Hitshow auch mit einer neuen Maske zeigt und vom Koks rappt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Freitag (21. August) ist Sido der Headliner am 2. Tag vom Frequency-Festival. Gut aufgewärmt von Top-Acts wie Noga Erez, Natasche Beddingfield oder Tom Odel liefert er in St. Pölten ein Deutsch-Rap-Feuerwerk rund um Chart-Hits wie "Bilder im Kopf" oder "Mein Block". Gut möglich, dass er dazu auch gleich seine brandneue, für Freitag geplante Single "ISSA"präsentieren wird. Und einen brandneuen Look.

Das ist die neue Maske von Sido:

Sido trägt für den neuen Hit "ISSA" jetzt wieder eine Maske. Im Totenkopf-Look. © Instagram

In einem kurzen Instagram Teaser zur ersten Singleauskopplung aus seinem kommenden Album "Frieden" zeigt sich der 45-Jährige in einem neuen, alten Styling: jetzt trägt er nämlich wieder eine Maske! Die wirkt etwas minimalistischer als das legendäre Original: milchig-transparent und kreisrunde Öffnungen für die Augen. Dennoch ähnelt auch die neue Maske einem Totenkopf.

Am Freitag lässt Sido das Frequency-Festival beben. © Redferns

Die neue Maske könnte die gesamte neue "Frieden"-Ära begleiten. Schon der erste Teaser zum neuen Hit "ISSA" sorgt für Aufregung. Schließlich rappt Sido da zwischen großkotzigen Zeilen wie "Ich bin der beste deutsche Rapper ohne Wenn und Aber" oder "Und heute fahre ich schon wieder 'ne Million zur Bank" auch von einer "kaputten Nasenscheidewand wie ein Boxer". Das kann man durchaus auch als Anspielung auf übermäßigen Kokain-Konsum verstehen.